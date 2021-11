Logroño contará entre final de 2021 y principios de 2022 con seis nuevas estaciones de Bicilog, con 122 plazas más

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión de este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la modificación del contrato suscrito con Impursa, S.A. para incorporar seis nuevas estaciones dentro de la red municipal de alquiler de bicicletas BiciLog, que en total sumarán 112 nuevos puntos de estacionamiento.

Como ha detallado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Kilian Cruz-Dunne, "de este modo, antes de finalizar el año entrarán en funcionamiento las estaciones de la estación intermodal; en la calle San Millán, junto al centro de salud; y en el aparcamiento de Siete Infantes de Lara".

A ello ha sumado que "a principios del año 2022 se instalarán las tres restantes, que darán servicio en los barrios de El Campillo (C/ Segundo Arce con C/ Mª Teresa León); Yagüe (Plaza de Los Fueros); y Varea (C/ Calahorra).

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al expediente de contratación para el suministro de productos para la detección de drogas y su posterior análisis para el Cuerpo de la Policía Local de Logroño, así como un gasto de 56.000,00 euros (IVA incluido).

Se desglosarán en tres anualidades, que serán, en concreto, de 25.666,67 euros en 2022; en 2023, de 28.000,00 euros; y, en 2024, de 22.333,33 euros, todos ellos con IVA incluido.

TEMAS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN.

Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha autorizado la tramitación de un gasto máximo de 169.369,00 euros para la concesión de subvenciones a los participantes en el proyecto 'Logro-Europa IV', centrado en la movilidad de estudiantes de formación profesional dentro de la UE a través del programa europeo Erasmus+.

La convocatoria de estas ayudas también ha sido aprobada, cuyo extracto será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja.

Además se ha dado el visto bueno a nuevas certificaciones de obras en centros educativos. Por un lado, la certificación nº 3 en los trabajos de reparación de canalones en cubierta y cerramiento del patio de la antigua casa del conserje en el C.E.I.P San Francisco, cuya cuantía total asciende a 82.901,66 euros (IVA incluido).

Y, por otro, la tercera certificación de las obras de renovación de aseos y redes de saneamiento del edificio de Educación Primaria del C.E.I.P. Milenario de la Lengua, cuya cuantía total es de 141.274,11 euros (IVA incluido).

Estas obras forman parte de los proyectos programados dentro del Plan Covid-19 este año por un importe cercano a los 300.000 euros, "entre las que figuran, además de las ya citadas, la ampliación del aula ubicada en el espacio del conserje y la reparación de canalones en el C.E.I.P. San Francisco; los trabajos de pintura en el C.E.I.P. Vuelo Madrid-Manila; la reparación de canalones en el edificio de Educación Primaria del C.E.I.P. Navarrete el Mudo; la nueva rampa de salida al patio en el C.E.I.P. Gonzalo de Berceo; o la reparación de desagües y bajantes en el edificio de Educación Primaria del C.E.I.P. Duquesa de la Victoria".

A estas intervenciones se suman las ya realizadas en diez centros educativos a lo largo del año 2020 por un importe cercano a los 90.000 euros, centradas en reparar, mejorar o crear nuevas infraestructuras.

También la Junta de Gobierno Local ha nombrado los representantes del Ayuntamiento de Logroño en los centros educativos concertados de Primaria y Secundaria, "figuras que hasta la fecha solo se encontraban en los centros escolares públicos".

Y, por último, se ha adjudicado los dos lotes del contrato de vestuario del equipo de conserjes de centros escolares, ambos a la empresa Profesionales de Seguridad en el Trabajo, S.L.U.

El primero, centrado en el vestuario propiamente dicho, ha sido por una cuantía total de 28.944,00 euros (IVA incluido), que se desglosa en tres anualidades. Y el segundo lote, referente al calzado, ha sido concedido por un importe de 5.832,00 euros (IVA incluido), divididos también en tres anualidades de 1.944,00 euros (IVA incluido).