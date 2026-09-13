Logroño cuenta con un nuevo 'cabezudo' donado por el Ateneo Riojano

El nuevo cabezudo de Logroño donado por el Ateneo Riojano posa con parte de la comparsa y autoridades - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Logroño cuenta con un nuevo 'cabezudo' que ha sido donado por el Ateneo Riojano, y que se ha presentado en un acto junto a la sede de la institución este domingo. Al acto, han acudido, entre otras personalidades, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la concejala de Fiestas, Laura Rivas, el gerente del IER, Óscar Robres, la presidenta del Ateneo, Evelyn Pérez García, y el presidente de ESAGICALO, José María Pérez Moneo.

A la presentación del nuevo miembro de la comparsa de gigantes y cabezudos de Logroño, han acudido algunos otros personajes de la misma, como los gigantes 'Serafín' y 'Nieves', o los peñistas 'Paco' y 'Rosi', así como los cabezudos 'Torero' y 'Diablo'. También han acudido representantes de la Escuela Asociación de Gigantes y Cabezudos de Logroño (ESAGICALO).

La presidenta del Ateneo Riojano, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que la idea surge porque "tenemos gente muy creativa dentro del Ateneo y fue una propuesta de una persona que la puso encima de la mesa, en la junta, y fue aceptada por unanimidad". "Nos parece una idea maravillosa, algo que es tan tradicional, y nos gusta el poder añadir algo nuevo", ha puesto en valor Pérez García.

Además, ha añadido que también "es una manera de que el Ateneo Riojano estuviera en las calles y en las fiestas, y también un poco la manera de acercarnos a la sociedad para no estar en un piso ahí arriba, sino estar a pie de calle".

A partir de ahí, la máxima responsable de la institución ha señalado que "fue todo facilísimo, porque fue lanzarles la propuesta a la Asociación de Gigantes y Cabezudos, y allí Álvaro Sarabia tomar el mando de toda la creación de la figura y ha sido un disfrute trabajar con ellos, crearlo, generar esto para llegar hoy aquí, que es el principio de algo".

Ha indicado que lo ha fabricado Álvaro Sarabia, pero "ha contado una modista para el ropaje, si bien toda la idea de diseño y de ejecución es suya". "Es la imagen del Ateneo pero no realista sino un poco picassiano, un poco figurativo", ha señalado.

Finalmente, Pérez García ha señalado que la institución que preside en estos momentos "se encuentra bien", aunque "necesitamos socios, no tanto por la parte económica, sino por la masa social de que haya gente que realmente esté interesada en que este tipo de sociedad se construya de otra manera".