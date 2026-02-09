Logroño Deporte distribuye 122.106 euros entre 45 entidades de la ciudad para el desarrollo de 63 proyectos deportivos

Archivo - Balones de fútbol en un campo - UGR - Archivo

LOGROÑO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Logroño Deporte destinará 122.106 euros para el fomento y la promoción de la actividad deportiva en la ciudad, distribuidos en dos categorías de ayudas. En primer lugar, hay ayudas destinadas a equipos que participen en competiciones nacionales federadas, 70.227 euros. Asimismo, se destinarán 51.879 euros al desarrollo de eventos deportivos de interés público en 2026.

El Consejo de Administración de Logroño Deporte aprobó la semana pasada, por unanimidad, la concesión de ayudas deportivas para 2026, destinadas al fomento y promoción deportiva en nuestra ciudad. Estas ayudas persiguen apoyar el deporte base y fomentar el ejercicio físico en Logroño.

Logroño Deporte ha resuelto la convocatoria de ayudas a entidades de la ciudad que anualmente concede en dos categorías: para equipos que participan en competiciones nacionales federadas, con encuentros disputados fuera de La Rioja, y para el desarrollo de eventos deportivos de interés público. En ambos casos, se destina una línea de ayudas para actividades deportivas dirigidas a personas con discapacidad.

En total, se han repartido 122.106 euros para 45 entidades que en conjunto desarrollarán 63 proyectos deportivos. Respecto a las ayudas para la participación en ligas nacionales, las ayudas concedidas suponen 70.227 euros: 58.000 euros para 20 equipos que participarán en diferentes competiciones, más 12.227 euros para tres equipos que participan en ligas nacionales en el ámbito de la discapacidad.

Por otro lado, para la realización de eventos deportivos que complementen la oferta deportiva de Logroño Deporte, se destinan 51.879 euros: 33.879 euros para 16 entidades que organizan 28 eventos deportivos y 18.000 euros repartidos entre 6 entidades solicitantes que llevarán a cabo 12 proyectos en el ámbito de la discapacidad. Cabe destacar que estas ayudas permiten a muchas de estas entidades viajar para participar en campeonatos o desarrollar eventos y actividades aquí y, al mismo tiempo, la administración completa la oferta deportiva que existe actualmente.