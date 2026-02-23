Logroño Deporte incorpora máquinas inclusivas de fitness en los polideportivos de Las Gaunas y Lobete

Conrado Escobar y Francisco Iglesias, en su visita a Las Gaunas - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
Logroño Deporte ha incorporado máquinas inclusivas de fitness en los polideportivos municipales de Las Gaunas y Lobete dentro de su apuesta por "un deporte para todos".
El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha visitado este lunes el Centro Deportivo Municipal Las Gaunas para conocer de primera mano las nuevas máquinas inclusivas de fitness que se han incorporado recientemente en esta instalación. En la visita ha estado acompañado por el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias.
Durante la visita, Escobar ha destacado que "queremos que cualquier logroñés pueda hacer deporte en igualdad, sea cual sea su condición y situación personal".
"Estas nuevas máquinas -ha añadido el primer edil- nos ayudan a avanzar hacia un modelo deportivo más humano, más accesible y centrado en la salud, en la que todos los ciudadanos tienen cabida".
El nuevo equipamiento, del que ya se puede hacer uso en Las Gaunas, y tal como ha explicado el alcalde de Logroño está compuesto por cuatro bicicletas estáticas adaptadas y una cinta de correr con mejoras específicas que permiten su utilización por personas con distintas capacidades, en procesos de rehabilitación o con necesidades especiales.
Asimismo, en el Centro Deportivo Municipal de Lobete ha incorporado otras cinco máquinas inclusivas de fitness: una cinta de correr, dos bicicletas estáticas y dos bicicletas reclinadas. La inversión total realizada para ambos centros asciende a 14.834 euros más IVA.
Por último, Escobar ha agradecido el asesoramiento de la Fundación Deportes Sin Barreras y ha destacado que "conocen de primera mano este tipo de necesidades y, junto a ellos, hemos podido avanzar con paso firme en esta visión inclusiva que queremos consolidar en nuestras instalaciones deportivas".
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA INCLUSIÓN.
Las nuevas cintas de correr permiten iniciar el ejercicio desde 0,3 kilómetros por hora, (frente a los 0,8 habituales), lo que facilita su uso a personas en recuperación, como quienes han sufrido un ictus.
Además, incorpora barras laterales auxiliares a lo largo de todo el recorrido para aumentar la seguridad durante el entrenamiento, banda de pisada confort que reduce el impacto y opciones que mejoran la accesibilidad, como un escalón externo.
Por su parte, las bicicletas estáticas cuentan con cuadro abierto, sillín rebajado y acceso facilitado, lo que las convierte en especialmente idóneas para entrenamientos de recuperación o para personas con movilidad reducida. Su diseño favorece la autonomía del usuario y garantiza un uso más cómodo y seguro.
Se trata de equipamiento de fitness convencional que incorpora adaptaciones técnicas para mejorar que mejoran la accesibilidad, la seguridad y la experiencia de uso, permitiendo que cualquier persona pueda entrenarse en ellas.
DEPORTE PARA TODOS
La incorporación de estas máquinas se enmarca en la estrategia municipal incluida en el programa deportivo 2025-2026 'Date vida', que ha reforzado la oferta dirigida a personas con discapacidad.
A las actividades ya consolidadas como gimnasia, natación, fútbol sala, baloncesto, paseos a caballo, Dance Kids o pádel en silla, se han sumado jornadas de boxeo adaptado en colaboración con entidades sociales como ASPRODEMA, ARPA Autismo Rioja y FERDIS, entre otras asociaciones.
Además, se han comenzado a ofertar plazas inclusivas dentro de grupos ordinarios en aquellas actividades en las que las condiciones técnicas y de espacio lo permiten. Esta temporada se ha iniciado con determinados grupos de boxeo y está previsto extender progresivamente esta fórmula a otras disciplinas.
Con esta actuación en Las Gaunas y Lobete, el Ayuntamiento de Logroño "reafirma su compromiso con un modelo deportivo más accesible e integrador, preparando sus instalaciones municipales para que todos los usuarios encuentren en ellas un espacio abierto, seguro y adaptado a sus necesidades".