Logroño Deporte mantendrá las actividades deportivas para las personas con discapacidad este verano

LOGROÑO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Logroño Deporte mantendrá las actividades deportivas para las personas con discapacidad que se ofertaban en el programa deportivo municipal para este verano. La voluntad del Gobierno local de mantener esta oferta deportiva "es firme y siempre lo ha sido", ha indicado el Ayuntamiento.

Tal y como se avanzó en la presentación del programa deportivo de verano, Logroño Deporte ofertó 350 plazas para personas con discapacidad, incrementando el número de plazas e incorporando nuevas propuestas.

"Una oferta deportiva municipal específica que no se había producido antes para este colectivo", ha señalado el Consistorio.

El Gobierno local ha convocado esta tarde a la Junta Directiva de FERDIS "para reafirmarles la voluntad de mantener la oferta para todos los inscritos".