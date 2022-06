Logroño destaca su incorporación a la Comisión Ejecutiva de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes

LOGROÑO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Logroño, Esmeralda Campos, ha informado que la Comisión Plenaria de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, celebrada el 10 de junio en Benidorm, ha aprobado la incorporación de Logroño a la Comisión Ejecutiva de este organismo, cuyo objetivo es liderar el desarrollo del sector turístico gracias la innovación y la tecnología, a la vez que promueve la colaboración y transferencia de conocimiento entre sus integrantes.

Logroño, que forma parte de esta entidad desde el pasado mes de enero, se suma como vocal a la Comisión Ejecutiva, organismo al que le corresponde verificar la ejecución y realizar el seguimiento, vigilancia y control de las actividades o proyectos que se desarrollen en virtud del protocolo general de actuación de la Red DTI.

"La participación en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, ahora desde su Comisión Ejecutiva, responde a la importancia de apostar por un modelo de desarrollo turístico basado en los conceptos de gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, con los que garantizar el presente y el futuro del turismo. En definitiva, responde a una clara apuesta por un modelo de desarrollo turístico innovador, centrado en la mejora de la calidad de vida de las personas, en el desarrollo sostenible del turismo y en nuestro compromiso con los pilares estratégicos que determinan la competitividad de Logroño como destino turístico de calidad", ha destacado Campos.

"Además", ha añadido la concejala, "la participación activa en la Red DTI a través de este nuevo rol supone un paso importante para mostrar que Logroño tiene una estrategia turística clara que estamos mostrando al panorama nacional y también internacional".

La Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), coordinada por la Secretaría de Estado de Turismo y por SEGITTUR (Sociedad Estatal de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), supone un impulso para contribuir a la mejora de la competitividad de los destinos españoles a través de su conversión en destinos turísticos inteligentes, entendiendo como tales espacios turísticos innovadores consolidados sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, promueve la accesibilidad universal, facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida de los residentes.

Según SEGITTUR, los destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes representan el 3,2 por ciento de municipios en España, mientras que alojan al 83 por ciento de los turistas extranjeros que visitan nuestro país.

Constituida el 27 de febrero de 2019, la Red DTI cuenta actualmente con 528 miembros, de los que 370 son miembros titulares (ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comarcas, etc.), 66 son miembros instituciones (entes públicos, asociaciones, federaciones, etc.), 89 son colabores (entes privados, empresas, etc.) y 3 observadores internacionales.

Su finalidad es liderar desde la sostenibilidad el desarrollo del sector turístico a través de la innovación y la tecnología, pues este es el objetivo de los destinos turísticos inteligentes, que se unen en la red para promover sinergias y transferencia de conocimiento maximizando los beneficios de la metodología DTI.

Esta estrategia integral permite aumentar la competitividad del destino a través de un mejor aprovechamiento de sus recursos turísticos, así como la identificación y creación de otros, la mejora en la eficiencia de los procesos de producción y comercialización o el uso de fuentes de energía renovables, análisis y tratamiento de los datos para mejorar la toma de decisiones, entre otros.

Todo ello, focalizado en impulsar el desarrollo sostenible del destino en sus tres vertientes, medioambiental, económica y sociocultural, con el objetivo final de mejorar la calidad de experiencia de los turistas y la calidad de vida de los residentes.

RED SPAIN CONVENTION BUREAU

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la red Spain Convention Bureau (SBC) ha aprobado en su Asamblea Anual, celebrada en La Coruña el pasado viernes, 10 de junio, la incorporación de Logroño a este organismo, cuyo objetivo principal es promover e impulsar el turismo de congresos, reuniones y eventos como pilar fundamental para la generación de empleo y como herramienta para desestacionalizar la actividad turística de las ciudades.

Constituida dentro la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Spain Convention Bureu (SBC) agrupa en la actualidad a 60 entidades locales, a las que ahora se suma Logroño dentro de la estrategia de transformación turística de la ciudad y que, siguiendo la línea trazada tras la adhesión a otros organismos como la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, pretende hacer de Logroño una ciudad más sostenible, innovadora, accesible y tecnológica.

"La incorporación de Logroño a la Spain Convention Bureau supone una excelente noticia para nuestra ciudad, así como el primer paso por una apuesta por el turismo de eventos, conocido en el argot profesional como MICE, y por reforzar nuestro posicionamiento como ciudad de congresos, tanto desde el punto de vista nacional como internacional. Y es que la integración en este organismo favorece los contactos y el trabajo en red con otras ciudades y empresas organizadoras de reuniones, congresos y eventos, tanto nacionales como internacionales", ha destacado la concejala de Turismo, Esmeralda Campos.

España ocupa desde hace más de una década la cuarta posición en el ranking mundial en la organización de eventos internacionales, según el informe que cada año elabora el International Congress and Convention Association (ICCA).

En este sentido, el turismo de reuniones o turismo MICE es uno de los segmentos turísticos que más contribuye a paliar la estacionalidad de la actividad turística en los destinos, genera valor y crecimiento y mantiene la calidad y estabilidad en el empleo. Según las cifras del INE de 2021, el turista de reuniones gastó 283,40 euros por día, frente a los 83,20 euros que gastó el turista de ocio, más del triple.

"Los viajes relacionados con reuniones de negocios, congresos, convenciones, viajes de incentivo y otros eventos profesionales traen consigo una actividad paralela que genera una importante riqueza. Y es que el gasto por viajero es un 57 por ciento superior al que realiza el turista habitual. Logroño, por infraestructura hotelera y hostelera, es una ciudad ideal para la celebración de este tipo de eventos que, además, ayudarán a desestacionalizar la demanda y del que se beneficiarán otros sectores de la ciudad como el ocio, el comercio, transporte, hostelería, etc", ha añadido la concejala de Turismo.