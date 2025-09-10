LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Logroño destina unos 400.000 euros al nuevo curso de 'Vida Sana', que contará con 660 plazas. Con el objetivo de persigue fomentar una vida activa y saludable de las personas mayores, el Ayuntamiento ofrece este programa municipal, que ofrece una serie de recursos para mejorar la salud y el equilibrio emocional de las personas mayores de 65 años.

Todos los centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño cuentan con grupos de 'Vida Sana', espacios de encuentro y relación para las personas mayores, en los que además de socializar, hacen ejercicio físico, actividades de desarrollo social y emocional para fomentar un estilo de vida dinámico, saludable y de ayuda mutua.

Cada grupo se reúne dos veces a la semana, en sesiones de hora y media, que están dirigidas por una monitora especializada. Además, organizan encuentros conjuntos para realizar fiestas y excursiones en común.

Como ha señalado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "para continuar ofreciendo este programa, que en el curso 2025-2026 contará con 660 plazas distribuidas en 30 grupos, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato a la empresa Alternativa 4, S.L. en dos lotes:

Lote I (desde la última semana de septiembre de 2025 hasta la primera semana de junio de 2028): 208.073,16 euros (IVA incluido).

Lote II (desde la última semana de septiembre de 2025 hasta la primera semana de junio de 2028): 177.956,50 euros (IVA incluido).

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA TERAPIAS Y TRATAMIENTOS.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la concesión de 33 nuevas ayudas de emergencia social de carácter ordinario por un total de 23.418 euros.

Estas ayudas están destinadas a apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad para afrontar gastos relativos a tratamientos y terapias de carácter psicológico y de apoyo para incrementar la autonomía personal.

FESTIVAL DE NARRATIVAS CUÉNTALO.

Por otro lado, Celia Sanz ha subrayado que "Logroño volverá a convertirse en el epicentro de la narrativa gracias a una nueva edición del Festival de Narrativas Cuéntalo, que se celebrará del 7 al 16 de noviembre aunando literatura, ilustración, cine, teatro, música y actividades familiares".

Para llevar a cabo esta novena edición, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un gasto de 85.000 euros (IVA incluido), además de dar el visto bueno al inicio de los trámites para las diferentes contrataciones necesarias para el diseño de la programación cultural, que se presentará próximamente.

AYUDAS EN MATERIA DE FESTEJOS.

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para apoyar acciones e iniciativas del ámbito de los festejos y realizadas por asociaciones sin ánimo de lucro.

Su objetivo es promocionar el asociacionismo en el ámbito festivo a la par que se fomenta la creación de actividades que complementen y enriquezcan la oferta municipal en este sentido.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado, por una cuantía total de 134.000 euros, la concesión provisional de las ayudas a 17 entidades:

Grupo Folclórico Contradanza: 1.150 euros.

Asociación Grupo de Danzas de Logroño: 9.800 euros.

Héroes del Revellín: 4.500 euros.

Grupo de danzas Aires de La Rioja: 1.000 euros.

Federación de Casas Regionales: 10.900 euros.

Asociación Cultural de la Casa de Valencia: 500 euros.

Asociación Cultural Escuela de Dulzaina: 1.000 euros.

Asociación de Belenistas de la Rioja: 1.000 euros.

Asociación de Tercera Edad, Jubilados y Pensionistas del Barrio de Varea: 500 euros.

Asociación de Vecinos de La Estrella: 500 euros.

Federación de Peñas de Logroño: 80.000 euros.

Casa de Andalucía en Logroño: 8.500 euros.

Club Taurino Logroñés: 1.000 euros.

Asociación de Vecinos San José: 500 euros.

Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja: 5.000 euros.

Cáritas Diocesana de Calahorra y La Calzada-Logroño: 800 euros.

Asociación Histórico-Cultural Guardias de Santiago: 8.000 euros.

Asimismo, tras recibir las justificaciones pertinentes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión del 20% restante referente a las ayudas del año 2024, cantidad que asciende a 33.120 euros.