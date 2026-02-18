Logroño destina casi 33.000 euros para la repoblación de truchas arcoíris en La Grajera

Archivo - Embalse de La Grajera en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha adjudicado el contrato para el suministro de trucha arco iris para la repoblación del embalse de La Grajera por un periodo de cuatro años y un importe total de 32.670 euros (IVA incluido) a Truchas de Leiza, S.L.

Según el contrato, la empresa adjudicataria suministrará 1.800 kilos anuales de trucha arco iris que se introducirán en varas sueltas que se realizarán entre 2026 y 2029.

Estas sueltas se efectúan en varios puntos del embalse, principalmente junto a cañizos y zonas fangosas, con el fin de que vayan adaptándose a su nuevo hábitat.

Con esta acción, como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "se hace compatible la práctica deportiva de la pesca con el desarrollo sostenible de la biodiversidad y el respeto al medio ambiente".

El coto de pesca de La Grajera está administrado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, como titular del mismo, aunque el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un 50 por ciento de los permisos programados para cada temporada en este espacio, cuya especie principal es la trucha arcoíris.

SEMILLA Y PLANTA DE TEMPORADA PARA EL VIVERO MUNICIPAL.

Por otro lado, Sanz ha recordado que "Logroño cuenta con un Vivero Municipal, situado en la carretera de El Cortijo", un servicio que "queremos poner en valor, porque muchas veces es muy desconocido para los ciudadanos".

Se trata de una instalación que se encarga de producir toda la flor de temporada (primavera-verano y otoño-invierno), plantas aromáticas, tapizantes, rosales, otras plantas y arbustos para los parterres, parques y zonas verdes de la ciudad, así como de mantener y prestar las plantas ornamentales usadas en los actos públicos.

Para que continúe con su actividad habitual, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para el suministro de semilla y planta de temporada para la campaña 2026 a la empresa MAPI Floricultura, S.L. por un importe total de 20.198,38 euros (IVA incluido).