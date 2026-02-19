Logroño y Ecoembes desarrollan una jornada divulgativa y destacan la trayectoria innovadora de TheCircularLab - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y Ecoembes han desarrollado este jueves una jornada divulgativa en las instalaciones de TheCircularLab, en la que se han detallado los proyectos que se desarrollan en el centro y se ha destacado la trayectoria innovadora del mismo. La jornada formativa y visita a las instalaciones de TheCircularLab ha contado con escolares y docentes de Salesianos Los Boscos, Escolapios y Salesianos Domingo Savio.

También han participado en ella representantes del Consistorio, de Ecoembes, de la Universidad de La Rioja y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar Las Heras, ha señalado que "este encuentro y esta visita nos permite conocer a fondo aquellos proyectos que se están poniendo en marcha con un objetivo fundamental, trabajar por la circularidad en su dimensión urbana, social, medioambiental. Tenemos la inmensa fortuna de contar con un laboratorio de innovación que nos permite generar proyectos y aplicarlos".

"Logroño aspira a ser una ciudad climáticamente neutra, contamos con una Estrategia de Ciudad Circular que es de las más completas del panorama nacional. Logroño, por su tamaño, por su composición y características tiene mucho terreno recorrido, pero queremos seguir aspirando a mejorar. Queremos ser la primera ciudad en superficie verde de España, queremos aprovechar y reaprovechar al máximo todos los recursos y poner el foco en el reciclaje ordenado y sostenible", ha añadido el alcalde.

Por su parte, el director Técnico y de Innovación de Ecoembes, José Ramírez, ha destacado que "TheCircularLab nació en 2017 como primer laboratorio de economía circular en Europa, y desde entonces tenemos el propósito de diseñar el reciclaje y los envases del futuro. Todo esto lo hemos hecho a través de la innovación y la colaboración con las empresas, que nos ha hecho abordar los diferentes retos y desafíos, al tiempo que avanzamos en modelos más sostenibles".

"Desde Logroño, que ya es referente en economía circular, hemos puesto en marcha más de 300 iniciativas y proyectos, hemos puesto en marcha contactos con más de 50 centros universitarios, hemos colaborado con administraciones y hemos movilizado más de 14 millones en innovación", ha detallado Ramírez.

Finalmente, Fernando Esteban, de la Diputación de Valladolid y representante de la FEMP, ha subrayado que "Logroño es un ejemplo en cuanto a economía circular y sostenibilidad. Estamos en un momento de cambio y nuestros municipios y provincias necesitan adaptarse a ello".