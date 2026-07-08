Logroño establece los criterios de las ordenanzas fiscales 2027, con reducción del IBI al 0,565% y de plusvalía un 2,5%

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LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha dado el primer impulso a la modificación de sus ordenanzas fiscales con la elaboración de las 'Líneas fundamentales de la política fiscal para el ejercicio 2027', con reducción de tipos tanto en el IBI como en las plusvalías.

Es, como ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, a través de un documento que avanza algunas de las claves con las que se redactarán las próximas ordenanzas fiscales, seguramente, "para después del verano".

En este sentido, establece "la actualización de los tipos para lograr una mayor reducción de cargas impositivas a la ciudadanía, especialmente en aquellos tributos que inciden con un carácter más general".

De este modo, en concreto, en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se contempla la reducción del tipo al 0,565% -en este momento, el tipo está fijado en un 0,57%-, lo que, ha dicho Sanz, supone "0,5 puntos básicos de reducción respecto del actual".

En caso del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), "se establece una nueva reducción del 2,5% respecto de los máximos que se fijen por la normativa estatal", con el objetivo "de llegar al final de legislatura al 10%".

Respecto a los beneficios fiscales, se centran en tres objetivos prioritarios: el apoyo a las familias, el fomento de la actividad económica y las políticas ambientales.

En cuanto a las tasas y precios públicos, y siempre bajo los principios de estabilidad presupuestaria, se propondrá una actualización general de tasas y precios públicos con arreglo al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Finalmente, la digitalización de los procedimientos tributarios tendrá un papel relevante en las nuevas ordenanzas fiscales, "es algo en lo que se va a hacer especial hincapié".

Así, se contempla la consolidación de la nueva Oficina Virtual Tributaria, el avance en el sistema de autoliquidación de operaciones tributarias y en la simplificación administrativa.