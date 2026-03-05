Logroño invita a participar en una encuesta para la elaboración del Plan Local de Actuación ante Altas Temperaturas - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

El Ayuntamiento de Logroño invita a los logroñeses y logroñesas a participar en una encuesta en el marco de la elaboración del Plan Local de Actuación ante Altas Temperaturas, una iniciativa estratégica para preparar a la ciudad frente al impacto creciente de las olas de calor.

Esta consulta ciudadana se enmarca en la selección de Logroño por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), junto a otros cinco municipios españoles, para participar en este proyecto, que cuenta también con el respaldo de la Oficina Española de Cambio Climático.

El cambio climático es ya una realidad tangible y sus efectos se manifiestan, entre otros aspectos, en episodios de temperaturas extremas cada vez más frecuentes, intensos y prolongados.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Logroño trabaja en un plan que permita organizar mejor la respuesta municipal y reforzar la protección de la población, especialmente de los colectivos más vulnerables.

ENCUESTA ABIERTA DEL 5 AL 15 DE MARZO.

Como parte fundamental de este proceso, se ha habilitado un cuestionario de confort térmico dirigido a todos los logroñeses y logroñesas, que permanecerá abierto desde el 5 hasta el 15 de marzo.

La encuesta permitirá recoger experiencias, necesidades y propuestas concretas de ciudadanos para adaptar las acciones municipales a la realidad social de Logroño.

La información recopilada ayudará a definir medidas más eficaces para reducir el impacto de las altas temperaturas en la vida diaria. La participación es anónima y no se recopilarán datos personales salvo que el propio usuario decida facilitarlos.

PARTICIPACIÓN SENCILLA PARA UNA CIUDAD MÁS PREPARADA.

El Plan Local de Actuación ante Altas Temperaturas permitirá a Logroño anticiparse y responder con mayor eficacia ante futuras olas de calor, reforzando la coordinación de recursos municipales, optimizando los sistemas de alerta y mejorando la atención a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables.

Con el objetivo de facilitar la máxima participación, el Ayuntamiento ha habilitado un cuestionario accesible y ágil que puede completarse en pocos minutos a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/e/e0veFPjLG1?origin=lprLink.

Además, se han diseñado carteles informativos que se difundirán en los tótems digitales de la ciudad. La encuesta también está disponible en la página web del Ayuntamiento de Logroño (logrono.es), garantizando que todas las personas interesadas puedan participar.

Logroño cuenta con un Plan de acción ante olas de calor. Este compromiso con la planificación y la protección ciudadana ha sido uno de los motivos por los que la ciudad ha sido seleccionada para participar en el desarrollo del Plan Local de Actuaciones ante Altas Temperaturas.

Asimismo, cabe destacar que Logroño se sitúa a la cabeza en materia de refugios climáticos para mitigar el impacto del calor. Según Greenpeace, la ciudad dispone de una ratio de un espacio por cada 2.500 habitantes, lo que la convierte en un referente en la adopción de medidas de adaptación y resiliencia frente al cambio climático.