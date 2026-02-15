Logroño lanza una consulta ciudadana para ayudar a diseñar el futuro autobús urbano - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño pone en marcha una consulta ciudadana para conocer el grado de satisfacción en relación con el servicio de autobús urbano. Bajo el lema 'Tu opinión mueve Logroño' se busca sentar las bases para el diseño de un servicio de autobús más eficiente, moderno y adaptado a la realidad actual.

Desde el consistorio se ha puesto en marcha un estudio exhaustivo sobre la movilidad en la ciudad con el objetivo de sentar las bases del futuro sistema de transporte público. Asimismo, se busca conocer los trayectos diarios de los logroñeses y obtener una valoración directa y real sobre la calidad del servicio actual de autobuses.

La encuesta se ha diseñado para que los vecinos puedan expresar su nivel de satisfacción con aspectos clave como la puntualidad, la cercanía de las paradas o la limpieza de la flota.

PARTICIPACIÓN SENCILLA A TRAVÉS DE CÓDIGOS QR

Para facilitar la máxima participación de la población, se han instalado carteles informativos en las marquesinas de toda la red de autobuses urbanos. Esta cartelería incorpora un código QR que permite acceder a una encuesta breve, diseñada para captar de forma sencilla los flujos de movimiento de la ciudadanía y su opinión respecto al servicio actual de autobuses. La encuesta está disponible también en la web del Ayuntamiento de Logroño (logrono.es) para que todos los residentes que lo deseen puedan colaborar en la mejora de la movilidad sostenible de la ciudad.

ANONIMATO Y RIGOR TÉCNICO

La prioridad del estudio es la obtención de datos precisos sobre el origen, destino y horarios de los desplazamientos de los logroñeses. Esta información será analizada por la asistencia técnica especializada de Ingartek de forma totalmente anónima.