Logroño lidera el aumento de las compras online en España: los pedidos aumentan un 15% y el valor de las ventas un 22%

Archivo - Una persona usa un ordenador para comprar 'online'. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Logroño se sitúa como la ciudad con mayor crecimiento del comercio electrónico entre las analizadas en España, duplicando prácticamente el incremento registrado en el conjunto de España (+12%), según un análisis de Udora y Admitad realizado sobre más de 2 millones de pedidos online en todo el país.

De acuerdo con este estudio, el número de pedidos online realizados en la capital riojana aumentó un 15% entre enero y julio de 2026, mientras que el valor de las ventas creció un 22% respecto al mismo periodo de 2025.

El ticket medio se situó en 34 euros, por debajo de los 39 euros registrados en el conjunto del país, mientras que el 34% de las compras se realizaron desde dispositivos móviles.

La Moda es la categoría que concentra un mayor porcentaje de las compras online en Logroño, con un 23% del total. Le siguen Hogar y Jardín, con un 18,5%, y Electrónica, con un 14%.

También tienen un peso relevante Belleza y Salud (11%), Automóviles, recambios y accesorios (6,3%), Juguetes y Hobbies (6,9%) y Artículos deportivos (6,5%).

LOS COMPLEMENTOS DE MODA, LA CATEGORÍA QUE MÁS CRECE.

Dentro de las categorías con mayor evolución, los complementos de moda encabezan el crecimiento en Logroño, con un +19% respecto al mismo periodo de 2025. Le siguen la ropa de mujer, que aumenta un 17%, y Madres y Niños, con un crecimiento del 12%.

La evolución de estas categorías acompaña al peso que mantiene la moda dentro del conjunto de las compras online de la ciudad, donde representa casi una cuarta parte de los pedidos.

El lunes es, con diferencia, el día de mayor actividad para las compras online en Logroño. El 20,9% de los pedidos se concentra en este día, lo que significa que aproximadamente uno de cada cinco pedidos se realiza al inicio de la semana.

El viernes (14,9%), jueves (14,6%) y martes (14,7%) mantienen porcentajes similares, mientras que el domingo es el día con menor peso, con un 9,3%.