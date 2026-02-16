'Logroño a Pepe Viyuela' y 4 montajes de referencia, apuestas de UNIR en su VII Festival Nacional de Teatro Aficionado

Presentación del VII Festival Nacional de Teatro Aficionado de UNIR - UNIR

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dentro del espíritu de impulsar el teatro como una de las artes más completas y alentar su afición vuelve a Logroño -por segundo año consecutivo, tras celebrarse varios años en Madrid- el VII Festival Nacional de Teatro Aficionado de UNIR. En esta edición, un reconocimiento al actor riojano, Pepe Viyuela, y cuatro montajes son los principales componentes de una oferta cultural de calidad, cercana y gratuita.

Una vez más, gracias a UNIR, Logroño se consolida como punto de encuentro del teatro amateur nacional con montajes de compañías de referencia nacionales y regionales. Fundación UNIR reafirma así su compromiso con el teatro como herramienta de desarrollo cultural y formación integral, fortaleciendo la colaboración entre universidad, instituciones y ciudadanía en torno a este proyecto cultural.

El rector de UNIR, José María Vázquez, acompañado por el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el director del festival y UNIR Teatro, Ignacio Amestoy, ha presentado las principales fechas de la programación que se celebrará desde el 27 de febrero al 21 de marzo en distintos espacios culturales de la ciudad.

'LOGROÑO A PEPE VIYUELA'

La inauguración tendrá lugar el próximo 27 de febrero en la sala Gonzalo de Berceo con el acto 'Logroño a Pepe Viyuela'. Amestoy ha explicado que en esta edición honrarán a dos personas muy importantes, Viyuela y Manuel Gómez. Aunque como ha indicado, el propio actor riojano "no quiere llamar homenaje a este reconocimiento", sí que será un momento ideal para recordar su trayectoria vinculada a la tradición cómica española. El acto será a las 19,00 horas.

La apertura institucional correrá a cargo del consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, y también contará con la intervención del escritor y Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja, Bernardo Sánchez, con su ponencia 'Pepe Viyuela en el 'Guitón Onofre. La tradición cómica de La Rioja. De Gregorio González a Pepe Viyuela, pasando por Rafael Azcona', así como la participación del director de teatro Luis d'Ors, que abordará 'El Guitón Onofre. El arte del cómico Pepe Viyuela.

Amestoy ha destacado que Viyuela "embajador de La Rioja y de España, es un emblema del teatro más enraizado en el compromiso y la tradición del teatro español".

Las entradas son gratuitas previa descargar en la plataforma de entradas.com

'DESTINATARIO DESCONOCIDO' Y 'LA CANTANTE CALVA'

Por su parte, los cuatro montajes posteriores serán en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, todos a las 20,00 horas. También serán gratuitas previa descarga en la plataforma giglon.com.

El 28 de febrero se celebrará la presentación del festival, con texto de Antonio Garrigues Walker, y la representación de 'Destinatario Desconocido', de Kressmann Taylor, en versión y dirección de Vicente Cuadrado, a cargo de La Garnacha Teatro de Logroño.

El 7 de marzo será el turno del homenaje al teatro Estudio de San Sebastián por su 60 aniversario, con la puesta en escena de 'La cantante calva', de Eugene Ionesco, dirigida por Manuel Gómez.

'CALÍGULA' Y 'DOCE HOMBRES Y MUJERES SIN PIEDAD'

El 14 de marzo llegará 'La Caduta' ('Calígula'), a cargo de Acebuche teatro (Badajoz), bajo la adaptación libre de la obra de Albert Camus y dirección de Antonio Rodríguez Gordón.

El festival se clausurará el 21 de marzo con 'Doce hombres y mujeres sin piedad', de Reginald Rose, dirigida por Marái Göher e interpretada por la compañía Telón de Oficio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (Grupo de Teatro ICAM-Fundación ICAM Cortina).

"ESFUERZO, GENEROSIDAD Y COMPROMISO DE UNIR"

En la presentación también ha tomado la palabra el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien agradece a UNIR su apuesta por el teatro aficionado y su decisión de traer estos grandes montajes a Logroño. "Gracias al esfuerzo, generosidad y compromiso de UNIR con la ciudad".

Además ha expresado "la sensibilidad de la organización para la vertiente más riojana con los reconocimientos a Viyuela y Cuadrado". "El teatro aficionado cumple una función social, divulgativa y emocional muy importante y que sea en el auditorio de Logroño y, además gratuito, nos afianza como una ciudad claramente volcada y comprometida con la cultura y con el buen teatro".

"HABLAR DE TEATRO ES HABLAR DE VIDA"

Por último, el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, reconoce "que hablar de teatro es hablar de vida". "El teatro es necesario para dar a conocer el nivel de salud cultural de un lugar, se relaciona con la libertad y la democracia porque está en sus mismos orígenes".

En su discurso el consejero recuerda que el teatro nos muestra "otras vidas" que nos permiten experimentar "una gama de emociones y nos ayudan a ser personas más completas. Es un espejo y un complemento de la vida".

Además, y sobre el teatro aficionado, continúa, éste "cumple una doble función, complementa la vida de los espectadores pero también de quienes lo practican". Por todo ello ha hecho una invitación abierta a que todo el mundo acuda a este festival "de gran arraigo y muy consolidado".