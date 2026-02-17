Logroño se prepara para Concéntrico 2026: Juego, clima y movimiento colectivo entre sus nuevas propuestas

Proyecto 'Frontones danzantes', uno de los ganadores de Concéntrico 2026 - CONCÉNTRICO 2026

Juego -con unos 'Frontones danzantes' en el entorno del Revellín-, clima -con una isla de sombra en la Plaza del Mercado- y movimiento colectivo -con una intervención en El Espolón- son las tres propuestas ganadoras de las tres convocatorias de Concéntrico 2026 que salieron a concurso.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la directora general de Turismo, Virginia Borges; el presidente de la Fundación COAR, Ángel Carrero; y el director de Concéntrico, Javier Peña, entre otros, han dado cuenta este martes de las novedades del certamen, que se celebrará del 18 al 23 de junio en la capital riojana.

Novedades que incluyen, en primer lugar, una nueva convocatoria con el Festival Cruïlla, un proyecto cultural de Barcelona que conecta música, creación contemporánea y comunidad en el espacio urbano, que se enmarca en la celebración de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura.

Y también se estrena la Escuela de Verano con sede en Logroño, un nuevo formato que presenta Concéntrico con la idea de ampliar la dimensión pedagógica e internacional del Festival y que profundizará en la relación entre práctica arquitectónica, investigación y acción urbana.

Concéntrico está organizado por la Fundación Cultural de Arquitectos de La Rioja junto con Javier Peña Ibáñez, promotor de la iniciativa, contando con la colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.

LOS TRES PROYECTOS GANADORES.

Juego, clima y movimiento colectivo son las tres líneas que atraviesan los proyectos seleccionados para Concéntrico 2026, en lo que va a ser la duodécima edición del festival.

Las tres convocatorias que salieron a concurso desarrollan los conceptos recogidos en el libro 'Concéntrico: Laboratorio de Innovación Urbana' con la idea de trasladar a la acción tres de los ámbitos de trabajo que estructuran la publicación: lo social y temporal, lo material y ambiental, y lo simbólico y narrativo.

Tras dos jornadas de deliberación en la Fundación COAR, el jurado internacional eligió entre un total de 466 propuestas aquellas capaces de activar el espacio público desde la arquitectura efímera, la experiencia compartida y la dimensión cultural del encuentro.

Las propuestas han llegado desde 41 países, entre ellos destacan con más de 10 proyectos España, Italia, México, Estados Unidos, Francia, Suiza, Argentina, Alemania, Portugal, China, Países Bajos y Chile. El jurado destacó otros 12 finalistas por convocatoria en las líneas Ephemeral Agents, Ecologías Urbanas e Identidad y Ficción, subrayando la alta calidad y diversidad de esta edición.

Así, en la convocatoria 'Ephemeral Agents', el proyecto ganador es 'Frontones danzantes', del estudio italiano 2050+. En esta categoría, en colaboración con DISTIGMO (Zúrich), se proponía explorar cómo las intervenciones efímeras pueden actuar como agentes de transformación urbana.

'Frontones danzantes' propone una infraestructura efímera que convierte el juego en una herramienta de transformación urbana, aunando la tradición de un deporte como la pelota, el legado rural riojnao y contexto contemporáneo de la ciudad, en un espacio "en transformación" como es el aparcamiento del Revellín.

Allí se construirán cuatro frontones móviles que ampliarán el uso deportivo hacia lenguajes contemporáneos como baloncesto, fútbol o escalada. Los cuatro frontones se harán con sistemas modulares en seco con madera y estructuras metálicas móviles, que permitirán múltiples configuraciones durante el festival.

La segunda de las convocatorias es 'Ecologías Urbanas', en la que se ha escogido el proyecto 'Shade, breeze, cooling', de los chilenos 'noof group'. En continuidad con el proyecto Isla Climática Urbana, y frente al aumento de temperaturas y las crecientes olas de calor, la propuesta construye un paisaje artificial capaz de generar sombra, enfriamiento y habitabilidad.

La intervención, en la Plaza del Mercado, se organiza mediante un sistema modular, económico y escalable, basado en un montaje en seco con elementos estandarizados, tableros de madera y un sistema de agua nebulizada en suspensión, visibilizando cómo pequeñas infraestructuras reversibles pueden mejorar la experiencia urbana.

La tercera convocatoria, en el apartado 'Identidad y ficción', la ganadora ha sido la propuesta del equipo español 'Dancing on Architecture', con 'El plano latente', que propone transformar el Paseo del Espolón en una coreografía ciudadana, generando una expectativa compartida.

El 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, 200 ciudadanos y 12 bailarines activarán la intervención guiados por la luz solar. El caminar sincronizado y el traslado de pequeñas piezas de madera de chopo convertirá la plaza en un escenario donde cuerpo, tiempo y memoria se entrelazan, reafirmando el espacio público como lugar de construcción simbólica compartida y celebración ciudadana.

ESCUELA DE VERANO.

Además, dentro del programa Ephemeral Agents, desarrollado en colaboración con Distigmo, Concéntrico amplía su dimensión pedagógica e internacional con la puesta en marcha de la Escuela de Verano, un nuevo formato que tendrá como sede Logroño y que profundiza en la relación entre práctica arquitectónica, investigación y acción urbana.

El programa irá acompañado de tres intervenciones realizadas por equipos suizos con el apoyo de Pro Helvetia. Summer School se va a presentar el día 27 de marzo en DOMUSHAUS en Basilea.

La Escuela de verano dará continuidad al trabajo iniciado en diciembre en Zúrich donde se inició una reflexión compartida sobre arquitectura efímera, agencia y transformación cultural y consolida la convocatoria Ephemeral Agents como una plataforma internacional que conecta producción, pensamiento y experimentación urbana.

BARCELONA: CONCÉNTRICO X CRUÏLLA.

Concéntrico lanza una nueva convocatoria en colaboración con el Festival Cruïlla, un proyecto cultural de Barcelona que conecta música, creación contemporánea y comunidad en el espacio urbano.

La iniciativa se enmarca en Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026, con el objetivo de trasladar el pensamiento arquitectónico al ámbito escénico y explorar nuevas formas de relación entre arquitectura y cultura popular. Cruïlla celebrará su edición 2026 del 8 al 11 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona.

La convocatoria propone el diseño de los dos escenarios principales de Cruïlla 2026, entendidos no solo como infraestructuras técnicas sino como dispositivos espaciales capaces de construir identidad colectiva, bajo el marco conceptual "Cruïlla es casa".

Se otorgarán dos premios independientes, uno para cada escenario. Cada equipo ganador recibirá 12.000 euros en honorarios -6.000 euros en concepto de premio y 6.000 euros para el desarrollo y adaptación escenográfica- y contará con el acompañamiento de un/a escenógrafo/a, con una dotación adicional de 2.500 euros.

La producción y construcción de las escenografías contará con un presupuesto estimado de 35.000 euros para el escenario Damm y 22.500 euros para el escenario Occident, asumidos íntegramente por Cruïlla. El plazo de participación, dirigido exclusivamente a estudios de arquitectura, permanecerá abierto hasta el 17 de marzo.

Por último, se ha dado cuenta de que el recorrido internacional de Concéntrico Book Tour continúa en 2026. Tras las presentaciones en Bruselas, Milán, Barcelona, Praga, Oporto, Zúrich y Basilea, el libro continuará su viaje con nuevas citas: el 25 de febrero en ZODIAK Warsaw Pavilion of Architecture (Varsovia), el 27 de febrero en Pro qm (Berlín) y el 26 de marzo en el Nieuwe Instituut (Róterdam).