Logroño prevé tramitar "en las próximas semanas" las licencias para entregar las primeras viviendas en Río San Miguel

Imagen de archivo de la visita del alcalde y varios concejales a la zona de Río San Miguel este pasado verano - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, prevé tramitar "en las próximas semanas" las licencias para entregar las primeras viviendas en el PERI 'Río San Miguel', como ha avanzado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

En este sentido, ha subrayado que "el desarrollo urbanístico en torno a la Avenida de Burgos, que dará continuidad a esa parte de la ciudad directamente hasta El Arco y Yagüe, continúa con un paso más, avanzando en su tramitación administrativa".

En concreto, la Junta de Gobierno Local ha aceptado la recepción provisional de las obras de urbanización de la U.E. n.º 7-10 Río San Miguel (dentro del PERI 41 'Río San Miguel') y los espacios públicos limítrofes de la U.E. n.º 07-6 Pikolín, así como el tramo de conexión peatonal entre la U.E. n.º 7-10 Río San Miguel y la calle Manuel de Falla.

La superficie total de la U.E. N7.10 'Río San Miguel' es de aproximadamente 5,5 hectáreas (54.596 m2).

De ellos, un 60% (32.800 metros cuadrados) se destina a zonas de recreo como parques (18.604 m2) y a espacios libres públicos (nuevo viario); un 30% (16.880 m2) corresponde a solares de uso residencial (en torno a 400 viviendas libres y 50 protegidas); y un 10% a solares dotacionales, tanto públicos como privados.

"En las próximas semanas se tramitarán las primeras licencias de ocupación para entregar las primeras viviendas libres", ha concluido la portavoz municipal.