Logroño recibe a los 25 niños y niñas saharauis que participan en el programa 'Vacaciones en paz'

Logroño recibe a los niños saharauis que participan en el programa 'Vacaciones en paz' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto con representantes de la Corporación municipal, ha recibido este lunes a los 25 niños y niñas saharauis que participan en el programa 'Vacaciones en paz' y que inician hoy su estancia en nuestra comunidad.

En el acto también han participado el delegado del pueblo saharaui en La Rioja, Mohamed Labat, y el representante de la Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática, Pablo Ruiz.

Escobar ha dado la bienvenida a los niños y niñas en nombre de la ciudad y les ha deseado que disfruten de estos dos meses y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento y de la ciudad con este programa que "es un mensaje de paz, convivencia y acogida".

Asimismo, ha realizado un agradecimiento especial a las familias que acogen a estos menores, "sin vuestro compromiso 'Vacaciones en paz' no sería posible".

'VACACIONES EN PAZ' DESDE 1993.

El programa 'Vacaciones en paz' se lleva desarrollando por parte de la Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática y el Ayuntamiento de Logroño desde 1993.

Tiene como objetivo que los niños y niñas saharauis disfruten de unas vacaciones estivales tanto en Logroño como en otras localidades de La Rioja alejados de las durísimas condiciones de vida que ofrecen los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia).

Este programa tiene un marcado carácter humanitario, debido a las condiciones de extrema dureza que se sufre en los campamentos de refugiados con carencias de todo tipo (alimentación, sanidad, abastecimiento de agua, etc.).

Además, más allá del disfrute de vacaciones de estos niños y niñas, lo más importante es que se les proporciona una atención sanitaria especializada, con revisiones médicas dirigidas a cubrir las patologías relacionadas con los oídos y vista que sufren.

Las actividades son financiadas mediante un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la Asociación Riojana de Amigos y Amigas de la República Árabe.