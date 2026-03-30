Logroño recuerda y condena los asesinatos de una mujer en Zaragoza y de una niña de tres años en Alicante

Concentración contra la violencia machista en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en Logroño, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, ha recordado a las dos últimas víctimas de la violencia machista, una niña de 3 años en Alicante, y una mujer de 49 años en Zaragoza. Además, la protesta ha servido para condenar y reclamar el fin de este tipo de asesinatos.

La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema 'Ni una menos. Basta de violencia contra las mujeres', en la que se ha guardado un minuto de silencio por las asesinadas, que ha concluido en aplausos. Han acudido, entre otras autoridades, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz.

Con estas dos muertes, son ya 14 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España, y tres menores de edad. Desde 2003 son ya 1.357 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género, así como 68 los niños y niñas. Además, fruto de estos asesinatos son 515 el número de niñas y niños que han quedado huérfanos.

Al término de la concentración, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha señalado a los medios de comunicación que "tenemos que volver a concentrarnos aquí a las puertas de la Delegación del gobierno, todas las instituciones que consideran y que son invitadas a hacerlo, porque por desgracia tenemos que volver a hablar de dos víctimas mortales, de dos asesinadas por violencia de género en este país".

Ha lamentado que "los datos nos dicen que en el mismo trimestre del año pasado estábamos hablando de la mitad de víctimas, es decir, son unos datos malos que ponen de manifiesto la necesidad de seguir incidiendo las políticas de igualdad, en mantener relaciones de pareja desde términos de igualdad".

Por ello, la delegada del Gobierno ha asegurado que "es más necesario que nunca y concienciar a la sociedad, a nuestros más jóvenes también, para que no tengamos que volver a hablar de muertes de este tipo, de asesinatos de este tipo".

En este punto, Arraiz ha indicado que hay instrumentos de lucha, además del número 016, están las "fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, que está a disposición de las víctimas", pero además, ha indicado que "cualquier prueba que veamos de una relación de este tipo que puede llevar a una consecuencia de este tipo sea denunciada antes".

La delegada del Gobierno ha puesto el acento en el datos de los menores asesinados, indicando que "siempre hay una relación tóxica, siempre hay una relación de desigualdad en una pareja o expareja y al final eso lleva, desgraciadamente, también a hablar de violencia vicaria, de hacer daño a la pareja a través de los hijos, de los menores". "Yo creo que va muy unido y tenemos que seguir trabajando para que la sociedad sea consciente de que este problema existe y que hay que atacarlo", ha concluido.