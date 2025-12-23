Logroño ha registrado este año 178 siniestros y 1.186 denuncias por incidencias con VMP

Archivo - Un hombre monta en patinete eléctrico. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño ha registrado este año un total de 178 siniestros -por 122 en 2024- y 1.186 denuncias -frente a 429 el año pasado- por incidencias relacionadas con Vehículos de Movilidad Personal (VMP), sobre todo patinetes eléctricos.

Una tendencia que se comprueba que va al alza, según ha afirmado este martes el concejal de Interior, Francisco Iglesias, lo que ha motivado que, desde hoy y hasta final de enero, la Policía Local haya puesto en mracha una campaña de control y sanción sobre todo de estos vehículos en la ciudad.

Como ha detallado el edil, la campaña, que viene a sumarse y reforzar las tres anteriores ya realizadas en esta Legislatura, pretende "continuar controlando el uso correcto de los patinetes eléctricos y sancionar a aquellos usuarios que no respeten la seguridad vial y lo estipulado en la Ordenanza Municipal Reguladora de Vehículos de Movilidad Personal".

Una situación, ha dicho Iglesias, "motivada por las numerosas quejas ciudadanas recibidas con respecto al mal uso de estos vehículos por parte de algunos usuarios, que en ocasiones circulan por aceras, lo cual está prohibido, así como por la siniestralidad y el número de atestados en los que encuentran este tipo de vehículos".

El aumento del uso de los VMP "ha generado un aumento de los siniestros viales en los que se ven implicados estos vehículos", además de "señalar un cambio estructural en los modelos de movilidad urbana, que exige una adaptación progresiva de las políticas de seguridad vial y de la actuación de las policías locales".

"Ante esta realidad, la Policía Local ha reforzado de manera progresiva su actuación en materia de VMP, incrementando tanto las órdenes de servicio específicas como la intensidad de los controles", ha apuntado Iglesias.

La campaña, que se prolongará hasta finales de enero, estará reforzada por publicaciones en los perfiles en redes sociales del Ayuntamiento de Logroño y en la red de cartelería digital de la ciudad en los que se recuerden las indicaciones para un uso correcto de este tipo de vehículos.

MÁS DE MIL SANCIONES EN LO QUE VA DE AÑO.

Durante 2024 y 2025 se han desarrollado diferentes campañas de tráfico, vigilancias preventivas y servicios focalizados en puntos con alta concentración de VMP, que se suman a la actividad ordinaria del Cuerpo de la Policía Local de Logroño.

Este refuerzo operativo se ha traducido en una mayor detección de infracciones relacionadas con estos vehículos, con un total de 1.615 denuncias en los dos últimos años, de las que 1.186 corresponden al año 2025, a falta de los últimos días para cerrar el ejercicio.

La nueva campaña que comienza hoy quiere incidir en la propia seguridad de los usuarios de VMP, "poco visibles en horas nocturnas y con una gran vulnerabilidad en caso de accidente".

Por eso, ha recordado el concejal, "desde la Policía Local de Logroño se recuerda la obligación de llevar luces en horas nocturnas, así como utilizar prendas de alta visibilidad como chalecos reflectantes, algo obligatorio para VMP si se circula por la calzada" o si se está usando el VMP con fines profesionales.

También ha recordado Francisco Iglesias que, a raíz de la transposición a la normativa nacional de una directiva europea, a partir del 1 de enero, todos los VMP deberán contar de forma obligatoria con un seguro de responsabilidad civil para cubrir daños a terceros, recordando que no contar con ese seguro, puede acarrear multas elevadas, entre 200 y 1.000 euros, y la inmovilización del vehículo en controles policiales.

POR DÓNDE DEBEN CIRCULAR Y A QUÉ VELOCIDAD.

Tanto los VMP como las bicicletas pueden circular por zonas de prioridad peatonal (calles residenciales y zona 30) respetando la prioridad peatonal dejando una distancia mínima de metro y medio al cruzarse (si hay aglomeración de personas y no se puede mantener esta distancia, el usuario debe bajarse del vehículo y continuar a pie) y a una velocidad máxima de 10 km/h.

En el caso de las vías ciclistas (carril bici y acera bici), tendrán prioridad las bicicletas sobre los VMP y deberán circular a una velocidad máxima de 20 km/h (10 km/h en el caso de las aceras bici).

También pueden circular por parques y vías permitidas para la circulación de bicicletas en estos espacios, siempre respetando la prioridad peatonal y a una velocidad máxima de 5 km/h.

Finalmente, pueden circular por los carriles 30 y por calzadas con un solo carril por sentido de la circulación, en ambos casos a una velocidad de 30 km/h en el caso de las bicicletas y de 25km/h en el caso de los VMP, pues es su límite máximo de velocidad.

Por otro lado, los usuarios de VMP y bicicletas no pueden circular por aceras, andenes, ni paseos. En cuanto al estacionamiento, lo deben realizar en lugares habilitados para motocicletas y bicicletas, en aparcabicis y, si no hubiera ninguna de estas opciones, en las aceras junto al bordillo dejando 3 metros de anchura de acera libres.

Al igual que al resto de vehículos, a los VMP y a las bicicletas les afecta la normativa de tráfico. Así, por mencionar algunas de las infracciones más habituales, sus usuarios no deben manipular el teléfono móvil ni llevar auriculares mientras circulan; y cuando circulen de noche o en situaciones de baja visibilidad se deben llevar luces homologadas y, en el caso de los VMP que circulen por la calzada, prendas o elementos reflectantes.

Otros aspectos que se han de tener en cuenta son la obligación de realizar pruebas de alcohol y drogas si los agentes de la Policía Local lo requieren; así como que para atravesar pasos peatonales el usuario deberá llevar el vehículo a pie, salvo que cuente con un tramo de carril bici.

En el caso de los VMP, el Ayuntamiento de Logroño cuenta desde hace más de cuatro años con una ordenanza reguladora de vehículos de movilidad personal. Entre otros aspectos, deja claro que en un patinete eléctrico no pueden viajar dos personas, se debe disponer de timbre (si el vehículo tiene manillar), tener 16 años o más para conducirlo, llevar el DNI y el uso recomendado de casco (obligatorio en el caso de actividad de explotación económica).

INFRACCIONES MÁS HABITUALES.

Iglesias ha apuntado que "el refuerzo operativo ha permitido una mayor detección de infracciones relacionadas con el uso indebido de VMP", combinando en todo caso "la denuncia con medidas preventivas y educativas".

Si bien, ha especificado el edil, en la presente campaña, y dado ya el tiempo pasado con diferentes ordenanzas, se considera que "ya se ha tenido oportunidad de conocerlas", por lo que tendrá "un componente informativo pero sobre todo sancionador".

Ha detallado el concejal de Interior que, entre las infracciones más repetidas con VMP en este año se encuentran circular con pasajero, con 334 -por 136 en 2024-; circular por la acera, 305 -por 110 el año pasado-; 139 por circular con tasa positiva de alcohol -33 en 2024- o de drogas, 45 -por 20 el año pasado-.

Especialmente, el concejal ha apuntado las 100 infracciones detectadas por circular siendo menor de 16 años, frente a las 49 del año pasado; o la elevada cuantía -1.000 euros- de la sanción por negarse a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas, lo que, en este año, ha ocurrido en 8 casos.

El concejal ha concluido diciendo que "la combinación de vigilancia, prevención, educación y sanción ha permitido mejorar la detección de infracciones y actuar sobre aquellos comportamientos que afectan negativamente a la seguridad vial". Según sus palabras, "el principal reto a medio y largo plazo es continuar desarrollando campañas orientadas a la reducción de la siniestralidad".