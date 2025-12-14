Logroño rinde homenaje a su Patrona y Alcaldesa Mayor, la Virgen de la Esperanza, con su Ofrenda Floral - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El frío y la niebla que reinan este domingo en Logroño no han sido ningún inconveniente para numerosos ciudadanos que se han acercado este mediodía a la confluencia de las calles Portales con Rodríguez Paterna, para rendir homenajea a la Virgen de la Esperanza, Patrona y Alcaldesa Mayor de la ciudad.

La Ofrenda Floral ha reunido a buena parte de la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde Conrado Escobar, que ha estado acompañada, entre otros, por el consejero de Educación, Alberto Galiana, o por los Vendimiadores de Logroño, Judith Duro de Francisco y David Schubert.

Tras una entrada llena de emoción de la Virgen, procedente de su ubicación habitual en la Iglesia de Santiago, a manos de la Cofradía que lleva su nombre, el acto ha comenzado con el baile de una jota a cargo del Grupo Contradanza, para dar paso, acto seguido, a las palabras de la Hermana Mayor de la Cofradía, María José González.

En su intervención, se ha dirigido directamente a la Virgen, señalándole que "Logroño te nombró alcaldesa y te hizo su patrona, y para nombrarte madre, Logroño eligió Esperanza".

"Pudo llamarte Consuelo, Socorro y de otras formas muy bellas, pero entre todas ellas, Logroño eligió Esperanza. Porque va con su carácter optimista y esforzado y por eso nos representas. Hoy queremos festejarte y con orgullo decimos ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva Logroño!".

Después ha sido el turno de la Cronista Oficial de la ciudad, Isabel Murillo, que ha recordado que la Virgen de la Esperanza "es Patrona de nuestra ciudad desde 1948 y Alcaldesa Mayor desde 1976".

"Hoy -ha continuado- la traemos a las puertas de la ciudad, porque en estos momentos nos hallamos justo delante de lo que ser la puerta nueva de la ciudad que se construyó a comienzos del siglo XVI. A las afueras de las ciudades solían colocarse cruces o imágenes religiosas para que los viandantes pudieran tener un momento de reflexión o de respeto".

Así, ha señalado que "nos queda el Humilladero del Cristo y nos queda el recuerdo del Humilladero a la calle del Cristo. De alguna forma vamos a enraizar hoy con esa tradición de los humilladeros al hacer nuestra ofrenda a Nuestra Señora en la puerta de la ciudad".

Tras estas palabras, ha comenzado la puesta de ramos, flores y centros por parte de diversos colectivos de la ciudad, comenzando por los Vendimiadores, el Ayuntamiento, el Gobierno de La Rioja, el Parlamento regional o la Delegación del Gobierno en la comunidad, por parte institucional.

A ellos se han unido partidos políticos, asociaciones vecinales, entidades de otras nacionalidades -como Bulgaria, Rumanía o Colombia, entre otras-, asociaciones de comerciantes, Casas Regionales, Federación de Peñas, peñas de forma individual, o entidades como Cruz Roja, VencELA o Asociación de Enfermos de Párkinson, a los que, posteriormente, se han sumado también ciudadanos a título particular.

PALABRAS DEL ALCALDE.

Para terminar el acto, ha tomado la palabra el alcalde Conrado Escobar para dar las gracias a todos los presentes -"a los logroñeses de siempre y a los que son de otros sitios pero se sienten profundamente de la ciudad ya"- y, en especial, a la Cofradía de la Virgen y a la propia Corporación "todos a una, honrando como siempre, como se merece a nuestra patrona".

Todos, ha apuntado, "abrazando una tradición hermosa que tiene poco tiempo pero que se va a continuar, una tradición que hace posible que saquemos a lo que más nos enorgullece, que es a la Alcaldesa mayor de nuestra ciudad, que abandone por un momentito su refugio en Santiago y ocupe este espacio".

Un lugar "con raíces profundamente históricas" pero que, a la vez, "representa mucho para el presente, pero también para el futuro de la ciudad". "Queremos cualquiera pase por aquí, note, sienta, perciba el abrazo de la esperanza de nuestra patrona, de la Virgen y todo lo que ello comporta", ha dicho Escobar.

Y, dirigiéndose a la Virgen, le ha dicho que "querida Virgen de la Esperanza, hoy estrenamos para ti un nuevo rincón de la ciudad, y la mejor manera de estrenarlo es compartirlo contigo, porque tú simbolizas la esperanza de una ciudad que abre los brazos a todo el mundo en este lugar que es de apertura, porque es la puerta de la ciudad".

"Así que, querida Virgen de la Esperanza, muchas gracias por repartir lo que repartes todos los días en esta hermosa ciudad de Logroño, por repartir esperanza. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Y viva Logroño!", ha concluido.

Una nueva pieza de baile a cargo del Grupo Contradanza; y el canto del Himno de la Virgen, por parte del Coro de la Iglesia de Santiago con la participación de todos los presentes han cerrado la Ofrenda, a la que, con todo, bastantes ciudadanos ha continuado acercándose y depositando sus flores tras acabar la celebración.