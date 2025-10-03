Logroño se suma a otras ciudades españolas para manifestarse el sábado en apoyo a Palestina - RED SOLIDARIA CON PALESTINA

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño se suma a otras ciudades españolas para manifestarse este sábado, 4 de octubre, en apoyo a Palestina. La manifestación, que saldrá a las 18,30 horas desde El Espolón, está organizada por RESCOP, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, y se organiza para exigir el derecho al retorno, el fin del apartheid y del genocidio que sufre la población palestina.

El recorrido, que comenzará en El Espolón, frente a la Delegación del Gobierno, recorrerá las calles Bretón de los Herreros, Siervas de Jesús, Daniel Trevijano, Gran Vía y Marqués de Murrieta, para terminar junto a los juzgados. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina nació en 2005 y está formada por organizaciones que trabajan la solidaridad con Palestina.

PETICIONES

Tras la marcha se leerá un comunicado en el que se pedirá el "embargo integral de armas a Israel" con el "fin inmediato del comercio de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel, incluyendo venta, compra y tránsito".

Por ello, exigirán "la conversión del Real Decreto Ley incluyendo las enmiendas para garantizar un embargo integral, sin excepciones, transparente, y que ponga fin definitivamente a todas las relaciones militares y de seguridad con Israel, así como que se apruebe la Proposición de Ley registrada en julio de 2024".

También pedirán la "ruptura total de relaciones académicas, diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel", además de "sanciones internacionales al régimen de apartheid israelí".

Otra de las demandas del colectivo pasa por el "apoyo pleno a las demandas judiciales contra Israel, sumándose a Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia y respaldando el trabajo del Tribunal Penal Internacional para juzgar a líderes israelíes por genocidio y crímenes de guerra".

Para concluir, ha reclamado el "fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina, como hemos visto estas semanas en la Vuelta" a lo que han añadido "la derogación de la Ley Mordaza".