Logroño se une este fin de semana a las marchas para visibilizar "las interseccionalidades de las lesbianas"

LOGROÑO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación GYLDA LGTBI+ convoca a la ciudadanía riojana a la manifestación por el Día de la Visibilidad Lésbica que tendrá lugar este sábado 27, a las 20 horas, desde la logroñesa Glorieta del Doctor Zubía, para hacer ver las interseccionalidades que atraviesan a este colectivo.

"Soy lesbiana y muchas más cosas: migrante, racializada, rural, animalista, universitaria con un trabajo precario, o con una situación económica concreta, aceptada en mi entorno o no. Las interseccionalidades que atravesamos las mujeres son muchas y las mujeres lesbianas muchas veces nos enfrentamos a unos estereotipos de nosotras que no se corresponden y con unas realidades que no son tan diferentes a las de cualquier otra persona", explica Rocío Giraudo, coordinadora del área de Mujeres de Gylda.

Si bien las mujeres lesbianas celebrarán los avances que recoge la Ley LGTBI, también incidirán en que "los derechos no se pueden dar nunca por garantizados y exigiremos con firmeza la aplicación de las leyes para que no exista la menor posibilidad de sufrir discriminaciones laborales o de cualquier tipo, por motivos de orientación sexual", explican desde Gylda.

En este sentido, uno de los puntos que año tras año se sigue reclamando es que "los servicios de salud tomen conciencia de que las mujeres que mantenemos relaciones sexuales con otras mujeres necesitamos protocolos ginecológicos que tengan en cuenta nuestra realidad para garantizar una atención completa y libre de prejuicios".

Precisamente, para visibilizar la realidad de las mujeres que mantienen relaciones sexo-afectivas con otras mujeres, la entidad social riojana ha puesto en marcha la iniciativa Abril Bollero, con numerosas actividades, que finalizará el sábado con la manifestación.

COLOQUIO

Antes, este viernes 26, tendrá lugar en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, Esdir, el coloquio con la investigadora, historiadora y doctora en Sociología Gracia Trujillo, al hilo de su libro 'El feminismo Queer es para todo el mundo" co-organizado junto a la Subdirección General de Igualdad del Gobierno de La Rioja.