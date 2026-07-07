Logroño volverá a acoger el mayor macroconcierto gratuito del verano con 'LOS40 Summer Live 2026', el 30 de julio

Logroño volverá a acoger el mayor macroconcierto gratuito del verano con 'LOS40 Summer Live 2026' en la Plaza del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Logroño volverá a convertirse este verano en uno de los epicentros musicales del país con la llegada de 'LOS40 Summer Live 2026', la gira musical gratuita más multitudinaria de España.

La cita tendrá lugar el próximo jueves 30 de julio, a partir de las 22 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, donde miles de personas podrán disfrutar de una noche de música en directo con algunos de los artistas más destacados del panorama nacional.

La concejala de Festejos, Laura Rivas, acompañada por el director de LOS40 Rioja, Alberto Aparicio, y el artista local Ayvan Romero, ha presentado este martes un evento que, por tercer año consecutivo, hará parada en Logroño.

Durante la presentación, Rivas ha destacado que "es un lujo que, por tercer año consecutivo, Logroño vuelva a formar parte de una de las giras musicales más importantes del verano, siendo una de las 22 ciudades españolas que acogerán este gran espectáculo".

"Se trata -ha afirmado- de una cita plenamente consolidada que en las dos ediciones anteriores reunió en nuestra ciudad a cerca de 22.000 y 30.000 personas, respectivamente, y que vuelve a situar a Logroño dentro del circuito nacional de los grandes conciertos estivales".

La edil de Festejos ha añadido que "LOS40 Summer Live se ha convertido en una de las grandes citas del verano en nuestra ciudad".

"Volvemos a ofrecer un evento gratuito y de primer nivel que dinamiza la actividad cultural de nuestra ciudad y en el que participan miles de logroñeses y logroñesas, pero también visitantes que no quieren perderse la oportunidad de disfrutar de estos grandes artistas", ha dicho.

Por su parte, el director de LOS40 Rioja, Alberto Aparicio, ha comenzado su intervención agradeciendo al Ayuntamiento de Logroño su apoyo, que ha hecho posible que La Rioja sea una de las 13 comunidades autónomas que van a acoger una nueva edición de LOS40 Summer Live.

Asimismo, ha destacado que "entre todos hemos conseguido un gran cartel que combina artistas consagrados, ya convertidos en números uno de LOS40, con jóvenes promesas que afrontan esta oportunidad con una enorme ilusión, como el riojano Ayvan Romero".

En este sentido, ha subrayado que "desde LOS40 Rioja, de la mano del Ayuntamiento de Logroño, apostamos por apoyar e impulsar el talento local".

Por último, Aparicio ha concluido señalando que "además del espectáculo en sí y de la posibilidad de disfrutar en directo de algunos de los artistas más destacados del panorama musical, LOS40 Summer Live supone también una excelente oportunidad para promocionar la ciudad, ya que el impacto mediático del evento es de ámbito nacional y refuerza la imagen de Logroño como destino cultural y musical".

ALGUNOS DE LOS ARTISTAS MÁS DESTACADOS DEL MOMENTO.

El cartel de esta edición combina artistas plenamente consolidados con algunas de las voces emergentes con mayor proyección del panorama nacional.

Encabezando la cita estarán DePol, uno de los artistas pop más destacados de los últimos años; Bombai, referente del pop más optimista y festivo; Ruslana, una de las revelaciones surgidas de Operación Triunfo; Samuraï, una de las propuestas más personales del pop-rock español; Chema Rivas, habitual de las bandas sonoras del verano; Pikete, una de las nuevas figuras de la música urbana; Lola Tuduri, que continúa consolidando su crecimiento artístico; y Michael Foster, una de las grandes apuestas del pop nacional.

Además, el concierto contará con la participación del artista afincado en Logroño Ayvan Romero, una apuesta por el talento local que ya ha formado parte de festivales impulsados por el Ayuntamiento, a través de la Gota de Leche, como 'Barrullo Fest', 'Parrilla' o incluso 'Desenchufados' que se va a celebrar este mismo mes.

En este sentido, Laura Rivas ha señalado que "queremos seguir dando visibilidad al talento local. Ayvan Romero representa esa nueva generación de artistas vinculados a Logroño que merecen contar con un escaparate de este nivel".

Al frente del espectáculo estará, un año más, David Álvarez, una de las voces más reconocidas de LOS40, que ejercerá como maestro de ceremonias y pondrá ritmo a la noche desde la cabina de DJ antes, durante y después de las actuaciones.

LOS40 Summer Live recorrerá España entre el 9 de julio y el 7 de agosto con un escenario móvil que visitará 22 municipios, llevando la mejor música pop de forma totalmente gratuita y consolidándose como uno de los mayores despliegues musicales del verano.

Además de la música, la gira volverá a impulsar la iniciativa El Eco de LOS40, con la que la cadena promueve hábitos responsables y acciones de sensibilización medioambiental entre el público asistente.

La edición de 2026 cuenta también con el respaldo de importantes patrocinadores nacionales, entre los que destaca la empresa riojana Tortilla Palacios, que acompañará a la gira durante todo su recorrido por España.