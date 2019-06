López de Silanes y Basilio García Pérez-Aradros, distinguidos como Riojanos Ilustres por su contribución a La Rioja

Publicado 09/06/2019 12:37:18 CET

SAN MILLÁN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CLH y del Consejo Social de la UR, José Luis López Silanes y el empresario familiar de calzado, Basilio García Pérez-Aradros, han recogido este domingo en San Millán de la Cogolla su distinción como Riojanos Ilustres, por parte del Gobierno de La Rioja, "uno de los mayores honores que uno puede recibir en su tierra", han destacado.

El acto ha tenido lugar en el patio herreriano del Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla hasta donde se han acercado numerosas autoridades regionales e invitados para celebrar el Día de La Rioja.

Durante su discurso, López de Silanes ha comenzado sus palabras "agradeciendo" a La Rioja, a su Gobierno y a su presidente "la concesión de esta distinción" que constituye para mí "una de las mayores satisfacciones que podía esperar como riojano".

Además, ha asegurado sentirse "orgulloso y honrado" por recibir este reconocimiento "y formar parte desde hoy de una distinguida nómina de riojanos ilustres a los que nos incorporamos".

El presidente de la CLH ha recordado que, desde los años 70, "mi carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la energía. Una trayectoria vinculada a ella y, especialmente, al desarrollo de infraestructuras".

A lo largo de ese periodo, ha continuado, "he tenido muchas satisfacciones pero creo que ninguna tan importante como la que sentí como consejero delegado de Gas Natural, cuando tuve la oportunidad de impulsar la que ha sido hasta la fecha la mayor inversión industrial privada realizada en La Rioja, la central de ciclo combinado de Arrúbal, capaz de suministrar toda la energía eléctrica de la comunidad".

Además, ha querido mostrar su agradecimiento "a mí familia" con un especial recuerdo a sus padres, Millán y Encarnación". También ha querido mostrar su gratitud a aquellas personas que "han colaborado en mi formación y con las que he trabajado a lo largo de mi vida profesional". A ello se suma también su especial reconocimiento "a La Rioja y a sus gentes por hacer que nuestra tierra sea vista con cariño en cualquier parte a la que vayas".

Para el galardonado, "la lengua y el vino son dos grandes tesoros que nos hacen universales y nos conectan con el mundo, dos buenas credenciales para todo el que se siente riojano, que hablan de cultura y de calidad, pero que no agotan todo lo que nuestra comunidad ofrece al mundo".

Para el final de su intervención ha dejado su referencia a la Universidad de La Rioja ya que, como riojano, "he asistido a la creación de esta comunidad, la he visto crecer y evolucionar y, sin desmerecer otros muchos logros, la Universidad de La Rioja representa el gran logro colectivo sin el cual la sociedad riojana no sería lo que es".

"Sin nuestra universidad, La Rioja no se entendería como proyecto social, como ámbito económico, ni tendría la proyección que hoy tiene y la que podrá alcanzar durante los próximos años", ha finalizado.

"ES UN GRAN HONOR RECIBIR ESTE RECONOCIMIENTO EN MI TIERRA"

Por su parte, el profesional del calzado -creador de la marca Callaghan-, Basilio García Pérez Aradros, que también comparte la distinción de Riojano Ilustre ha comenzado su discurso agradeciendo la distinción y felicitando al resto de los premiados.

"Es un gran honor para mí recibir en mi tierra y de la mano de mis paisanos este gran reconocimiento por lo que significa". Ser ilustre de La Rioja "es lo más grande que te puede suceder en la vida".

Este premio -ha continuado- es el colofón "a mis 50 años de empresario que cumplí el pasado mes de diciembre" y ha querido agradecer a su familia "el gran apoyo mostrado durante todo este tiempo".

En este punto, ha finalizado, "me siento orgulloso de pertenecer a este apasionante y competitivo sector como es el del calzado y haber aportado mi modesta contribución para hacerlo grande y dar a conocer Arnedo y La Rioja por todo el mundo".