Loquillo, primer confirmado en el 'Gran Reserva Festival 2026' de Calahorra

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Loquillo, primer artista confirmado en el 'Gran Reserva Festival 2026' de Calahorra, que se desarrollará el 26 y 27 de junio. Este año, el festival no solo vuelve para ofrecer música, sino para transformar la ciudad bajo una premisa clara: Calahorra se vuelve rockera.

El regreso del 'aristócrata del rock', Loquillo encabeza el cartel. El icónico artista, máxima referencia del rock and roll en español, será el encargado de prender la mecha en un escenario que promete emociones fuertes.

Con una trayectoria impecable y una actitud incombustible, Loquillo personifica la esencia de esta edición que busca maridar la elegancia del 'Gran Reserva' con la rebeldía del directo. Una oportunidad única: 100 entradas a precio de 'Early Bird'.

Fiel a su compromiso de hacer la cultura accesible y premiar la fidelidad de su público, el festival lanza una oferta de lanzamiento sin precedentes. Se habilitará un pre-registro en la web oficial para los seguidores más rápidos, quienes podrán optar a una de las 100 entradas limitadas a un precio histórico de 29,99 euros. Una apuesta decidida para que nadie se quede fuera de la gran fiesta del rock.

CALAHORRA: UN ESCENARIO CONSOLIDADO

La ciudad de Calahorra volverá a vestirse de gala para acoger a miles de asistentes en un entorno inigualable. Este año, la organización -liderada por Burcor- busca que el espíritu del rock inunde cada rincón, fusionando la excelencia de la tierra con la energía de los grandes himnos musicales.

Este crecimiento no sería posible sin el respaldo constante que el evento ha recibido desde su nacimiento. La colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Calahorra y del Gobierno de La Rioja han sido clave en la consolidación de Gran Reserva desde su primera edición en 2024, permitiendo que el festival escale posiciones hasta convertirse en un referente nacional.

"Queremos que Gran Reserva 2026 sea una declaración de intenciones. Calahorra tiene alma rockera y este año el festival será el altavoz de esa identidad. Contar con Loquillo es solo el principio de lo que será un cartel histórico", afirman desde la organización.

VENTA DE ENTRADAS E INFORMACIÓN

El pre-registro para las 100 entradas a 29,99 euros se activará de forma inminente en la web oficial: www.granreservafestival.es. Se recomienda a los interesados permanecer atentos a las redes sociales oficiales para no perder esta oportunidad única antes del cambio de tramo de precios.