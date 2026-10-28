'LOVISUAL 24h', reúne en Logroño a profesionales de la moda, el diseño y el comercio para analizar retos del sector

LOVISUAL24H' - LOVISUAL

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá este jueves y viernes, 29 y 30 de octubre, una nueva edición de 'LOVISUAL 24h', un encuentro que reunirá a profesionales de la moda, la comunicación, el diseño y el comercio multimarca para analizar los principales desafíos del sector y reflexionar sobre el papel de las tiendas en la identidad y la vida de las ciudades.

La influencia de la inteligencia artificial en el comercio, los cambios en los hábitos de consumo, las nuevas formas de comunicar la moda, el diseño de los espacios comerciales y el turismo de compras serán los grandes asuntos de esta edición, que propone dos jornadas de intercambio de experiencias y reflexión sobre el presente y el futuro del comercio.

Organizado por Visual, con el patrocinio de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y el Ayuntamiento de Logroño, LOVISUAL 24h contará con cuatro encuentros protagonizados por profesionales de distintos ámbitos que abordarán la relación entre el comercio, la moda, la cultura, el diseño y el entorno urbano.

Tres sesiones están pensadas para profesionales inscritos al foro y también habrá una mesa redonda abierta al público que se celebrará este jueves a las 20,20 horas en el Centro de la cultura del Rioja. La entrada será libre hasta completar aforo.

En esta mesa redonda que se celebrará bajo el título '¿Cómo hablar de moda hoy?', tres periodistas especializados en moda y tendencias, Carmen Mañana, Leticia García y Rafael Rodríguez, debatirán sobre la manera en que se construyen y transmiten los relatos de la moda y su influencia en la sociedad y el consumo. La conversación estará moderada por el consultor estratégico Abel Díaz.

¿Cómo se cuenta la moda y quién construye sus relatos? ¿Qué lugar ocupa entre la cultura, la industria y las transformaciones sociales? ¿Cómo pueden las tiendas desarrollar una voz propia y conectar con nuevos públicos? Estas serán algunas de las preguntas que centrarán el debate sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción del discurso de la moda, su influencia en la manera de entenderla y consumirla y la importancia de que los establecimientos comerciales desarrollen una identidad propia.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DISEÑO COMERCIAL Y TURISMO DE COMPRAS A DEBATE

Además de esta cita abierta al público, 'LOVISUAL 24h' celebrará otros tres encuentros para los profesionales y comercios inscritos en el programa, que permitirán profundizar en cuestiones que afectan directamente al futuro del sector.

La inteligencia artificial y sus aplicaciones en el comercio multimarca centrarán la intervención de Javier Fernández Poyo, director de Mainn22 y antiguo responsable de innovación de Desigual. Su sesión analizará las oportunidades y los desafíos que plantea esta tecnología para las tiendas, así como las transformaciones que puede introducir en su actividad.

Por su parte, el artista, diseñador y director de arte Lauro Samblás protagonizará el encuentro 'Espacios comerciales, marketing y ciudad', dedicado a explorar la relación entre el diseño de los establecimientos, la comunicación y la experiencia de compra. La sesión abordará la importancia de la identidad de los espacios comerciales y su contribución al entorno urbano.

El turismo de compras será el eje de la conversación entre el empresario portugués André Costa y el consultor Abel Díaz. El encuentro analizará el papel de las tiendas en la experiencia de quienes visitan una ciudad, así como la importancia de la selección de marcas y el conocimiento de nuevos mercados.

Desde sus inicios, 'LOVISUAL' ha explorado las relaciones entre el comercio, el diseño, la cultura y el espacio urbano. Esta nueva edición de su formato 24 horas profundiza en el valor de las tiendas más allá de su actividad comercial, como lugares de encuentro, espacios de creatividad y elementos que contribuyen a configurar la identidad de las ciudades. El programa combinará las sesiones profesionales con visitas y encuentros en distintos espacios de Logroño, entre ellos la Bodega Urbana Arizcuren, además de experiencias gastronómicas con Juan Carlos Ferrando, 'La Chispa Adecuada' y 'Hermanos Echapresto'.

'LOVISUAL 24h' está organizado por Visual, con el patrocinio de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y el Ayuntamiento de Logroño. En esta edición participan también Bodega Urbana Arizcuren, como bodega oficial, y Modaes, como medio oficial y ESDIR-Escuela Superior de Diseño de La Rioja, como escuela oficial El encuentro cuenta además con la colaboración de Espacio Odisea y Studio Smith.