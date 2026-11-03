LucIA: La IA de Bodegas Franco-Españolas para consultas, reservas de enoturismo y recomendación personalizada de vinos

LucIA: La IA de Bodegas Franco-Españolas para consultas, reservas y recomendacón de vinos - BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Franco-Españolas se acerca un paso más a su cliente final con la incorporación de LucIA, un asistente virtual basado en inteligencia artificial, coincidiendo con el lanzamiento de su nueva tienda online.

Ambos proyectos responden a un mismo objetivo: facilitar la relación con el cliente, ofrecer una atención más ágil y personalizada y acercar el mundo del vino a nuevos consumidores.

LucIA se incorpora al equipo de Bodegas Franco-Españolas como una asistente disponible para atender las consultas de quienes quieren conocer la bodega, organizar una visita, reservar alguna de sus experiencias o contratar un evento privado o corporativo.

A través de una conversación sencilla y directa, facilita información sobre actividades, horarios y disponibilidad, y ayuda al usuario a encontrar la opción que mejor se adapta a sus necesidades.

Pero sus funciones van más allá de la atención al visitante. LucIA también ejerce de sumiller virtual, acompañando al consumidor en la elección del vino a partir de preguntas cotidianas: qué va a comer, con quién compartirá la botella o para qué ocasión la necesita.

De esta manera, el usuario puede encontrar una recomendación adaptada a sus preferencias sin necesidad de conocer variedades de uva, denominaciones o procesos de elaboración.

UNA NUEVA FORMA DE ELEGIR VINO: ENCONTRAR TU MATCH.

La nueva tienda online de Bodegas Franco-Españolas, tienda.francoespanolas.com, incorpora un planteamiento que sitúa las ocasiones de consumo en el centro de la experiencia de compra.

Frente a los catálogos tradicionales, organizados principalmente por tipos de vino o características técnicas, la nueva plataforma invita a elegir a partir de situaciones reales: una cena entre amigos, una comida especial, un regalo o simplemente una botella para disfrutar en casa un martes cualquiera.

En este entorno, LucIA cuenta con Tu Match, una herramienta que ayuda a encontrar el vino adecuado en pocos pasos, tanto para aficionados como para quienes eligen vino por primera vez.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS.

El desarrollo de LucIA se ha llevado a cabo en colaboración con The Torre Wine Platform, la entidad de la tecnológica JIG que reúne sus soluciones digitales para el sector del vino. El proyecto que une la trayectoria de una bodega centenaria con las nuevas posibilidades de la inteligencia artificial conversacional.

Para Elena Pilo, directora de Vino & Experiencias de Bodegas Franco-Españolas, "la tecnología tiene sentido cuando nos ayuda a mejorar la experiencia de las personas".

"Con LucIA -añade- queremos facilitar las cosas a quienes nos visitan, organizan un evento o buscan un vino para una ocasión concreta. Que puedan resolver sus dudas de forma rápida y sencilla, y que encuentren una atención cercana desde el primer momento".

Y sentencia que "somos una bodega que nos acercamos al siglo y medio de historia, pero siempre hemos entendido que debemos evolucionar con nuestros clientes, la inteligencia artificial nos ofrece nuevas posibilidades para hacerlo, sin perder algo que para nosotros es fundamental: el trato personal y la relación directa con quienes confían en Franco-Españolas".

Para Javier Gurría, cofundador de The Torre, "LucIA atiende a los usuarios y permite reservar una visita en la misma conversación, con la disponibilidad real de la bodega, así el equipo tiene más tiempo para lo importante: recibir a quien llega".