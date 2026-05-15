Luezas de Cameros reabre este sábado la iglesia de la Asunción

Iglesia de la Asunción de Luezas de Cameros - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LUEZAS

LOGROÑO 15 May. (EUROPA PRESS) -

Luezas de Cameros reabre este sábado, 16 de mayo, la iglesia de la Asunción. La Asociación de Amigos de la localidad ha indicado que ese día será de celebración, encuentro y agradecimiento por la recuperación de este edificio que será el centro cultural y social del pueblo.

La segunda fase de restauración de la iglesia de Luezas ha sido posible gracias a la intervención Institucional del Gobierno de La Rioja, la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, el Ayuntamiento de Soto en Cameros y la labor de Hispania Nostra junto con la solidaridad y la generosidad de entidades colaboradoras y personas particulares que, con su aportación, han permitido preservar la historia y raíces del pueblo, convirtiéndolo en un espacio de encuentro cultural y social para las generaciones venideras.

Durante la jornada, vecinos, autoridades y colaboradores compartirán este momento simbólico que marca un nuevo capítulo para el patrimonio de Luezas, reafirmando la importancia de la cooperación entre vecinos, colaboradores e instituciones en la conservación de los bienes históricos.

Con esta reapertura, Luezas "no solo recupera un edificio, sino también un símbolo de identidad y cohesión para toda la comunidad". Esta segunda fase "ha sido una consolidación de la estructura del edificio, y actualmente estamos inmersos en una tercera fase en la esperamos que se acondicione el interior para su uso polivalente".