Luis Antonio de Villena, Miguel D'Ors o nueve jóvenes poetas riojanos, del 18 al 26 de abril en 'Logroño Poético'

Logroño Poético regresa con una cuidada programación que reúne a destacadas voces de la poesía contemporánea. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Luis Antonio de Villena, Miguel D'Ors, Begoña Abad o nueve jóvenes poetas riojanos, entre otras voces en las que se combinan prestigio consolidado y nuevas propuestas y creadores, protagonizarán la segunda edición "con novedades", "diversa", "abierta" y "ampliada" del certamen 'Logroño Poético', que se celebrará en la capital riojana entre los próximos días 18 al 26 de abril.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y la concejala de Cultura, Rosa Fernández, han sido este viernes los encargados de presentar esta segunda edición que, con acceso gratuito, contendrá conversaciones, encuentros o lectura de poemas, entre otras iniciativas.

Como ha destacado Sainz, "supone seguir consolidando una iniciativa que el pasado año tuvo una gran acogida y que vuelve con una programación más amplia, con múltiples formatos, recitales, música y encuentros intergeneracionales, y está abierta a todos los públicos".

El ciclo se celebrará del 18 al 26 de abril en diferentes espacios de la ciudad, con el Centro de la Cultura del Rioja y la Biblioteca Rafael Azcona como sedes principales, a las que se suma en esta edición La Gota de Leche, "reforzando así la apuesta por acercar la poesía a distintos públicos y consolidando a Logroño como un referente en la difusión de la poesía en todas sus formas".

En esta línea, Sainz ha subrayado que "apostamos por acercar la poesía a la ciudadanía desde distintos formatos y espacios, combinando grandes nombres de la literatura con nuevas voces emergentes". "Queremos seguir posicionando Logroño como una ciudad dinámica y culturalmente activa", ha señalado.

EL PROGRAMA.

Como ha detallado por su parte Rosa Fernández, la programación arrancará el 18 de abril, a las 20 horas, en el Centro de la Cultura del Rioja, con el encuentro entre Luis Antonio de Villena y Lorenzo Oliván bajo el título 'Diálogo entre generaciones'.

En él, ambos autores, representantes de la Generación de los Novísimos y de la Generación del 2000, reflexionarán sobre sus poéticas y la evolución de la creación literaria. La sesión se completará con una degustación de vino D.O. Rioja.

El 19 de abril a las 19 horas, y también en el CCR, tendrá lugar 'La Palabra Suena', un espectáculo de poesía y música a cargo de la compañía Realidad Traviesa, que combina interpretación, música en directo y proyecciones para recorrer las voces de autores como Pablo Neruda, Federico García Lorca, Gloria Fuertes y Gata Cattana.

Al día siguiente, 20 de abril a las 19 horas, el Centro de la Cultura del Rioja acogerá un recital de la poeta riojana Begoña Abad de la Parte que, bajo el título 'Veinte años de sol y edad', se presenta como una ocasión para confesar qué ha pasado desde que editara su primer libro de poemas hace ya veinte años.

También compartirá sus 'Llaves para una revolución' y 'Los dones' que le han sido dados, para cerrar con la antología y poema de amor 'La inconfundible cicatriz de mi deseo'.

La programación continuará el 21 de abril, a las 19 horas, en la Biblioteca Rafael Azcona con Ander Villacián y su propuesta 'La lengua materna', un recital que explora la relación entre lenguaje, identidad y memoria, combinando poemas y texto híbridos entre filosofía y poesía, en los que convive euskera y castellano como lenguas que se tocan, se traducen y se interpelan.

El 22 de abril, a las 19 horas, y también en la Biblioteca Rafael Azcona, será el turno de Mario Obrero con 'Un román paladino', una reflexión poética inspirada en la tradición de Gonzalo de Berceo que propone un recorrido por los senderos de las lenguas la memoria que hermana y resuena en aquello que la poesía entiende por hermano y, con frecuencia, la realidad lee como extranjero.

El 23 de abril, el ciclo regresará al Centro de la Cultura del Rioja, donde, a partir de las 19 horas, el poeta Miguel d'Ors protagonizará 'Versos comentados', una lectura de su obra acompañada de comentarios personales y autocríticos, en la que participará también Carlos Villar Flor.

El 24 de abril estará dedicado a las nuevas voces con el encuentro 'Los informalistas', que se celebrará a las 18,30 horas en La Gota de Leche y que reunirá a jóvenes poetas riojanos como Marco Martínez, Sofía García (Sophereth), Sara Llanos, Kevin Torres, Jorge Hervías, Lucía Ramada, Patricia Vildósola, Leire Larrarte y Paula Ibarrondo.

El ciclo concluirá el domingo 26 de abril, a las 19 horas, en el Centro de la Cultura del Rioja con un encuentro con el escritor cordobés Joaquín Pérez Azaústre una de las voces más destacadas de su generación, autor de numerosos libros de poesía y narrativa.

Bajo el título 'Defender El Álamo: la escritura del padre', el autor acercará al público a una obra poética que, galardonada el pasado año con el Premio Internacional de Poesía Generación del 27, reflexiona sobre la experiencia de la paternidad en la distancia.