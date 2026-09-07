Luis de la Fuente asegura que "empieza a ser consciente del hito histórico" conseguido y destaca la unión del país

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en una recepción en el Palacio del Gobierno de La Rioja- JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha reconocido sentirse "abrumado" por todas las muestras de afecto recibidas desde que terminó el campeonato del mundo, el pasado 19 de julio. Como ha destacado "empezamos a ser conscientes de este hito histórico" y "ver la felicidad y la alegría de un país entero con una misma celebración, común de todos, supera la emoción".

Luis de la Fuente ha hecho estas declaraciones en el Palacio del Gobierno de La Rioja donde ha sido recibido por el presidente del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, junto al director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona.

Previamente, el propio Gonzalo Capellán ha hecho dos anuncios importantes; Luis de la Fuente recibirá la distinción de 'Riojano Ilustre', el próximo 9 de junio de 2027 en San Millán de la Cogolla, y el Palacio de los Deportes de Logroño también llevará el nombre del jarrero reconocido internacionalmente.

Tras agradecer las palabras del presidente, Luis de la Fuente ha asegurado que todo lo que está pasando "supera las expectativas".

Además ha reconocido sentirse muy emocionado por este reconocimiento en su tierra, ya que el seleccionador es natural de la localidad riojana de Haro. "Cuando me fijo en mi tierra, voy de emoción en emoción que es difícil de controlar".

Ha destacado que, cada vez que llega a La Rioja, "me siento muy querido y reconocido". Ser 'Riojano Ilustre' y que el Palacio de los Deportes lleve su nombre, hace que me sienta "más que honrado".

UN DÍA ESPECIAL

Da la casualidad de que este lunes, Luis de la Fuente ofrecerá el pregón de las fiestas de la Virgen de la Vega, en su localidad natal. Ante ello, indica, "hoy, además, es un día especial para mí" y por eso "quiero acordarme de aquellos que ya no están", sobre todo, ha dicho, "de mis padres y mi hermano Óscar".

Aún así, ha indicado, "hoy será un día para disfrutar con toda mi familia y recordar muchas cosas desde que era niño. Estoy feliz y contento" por lo que "quiero dar las gracias a La Rioja".

"SE HABLA DE LA ESPAÑA DE LUIS DE LA FUENTE"

Por su parte, el presidente del Gobierno regional ha agradecido la visita del seleccionador riojano recordando que ésta no ha sido "una recepción cualquiera" porque "no siempre tenemos la suerte, oportunidad y privilegio de que un riojano consiga nada menos que un campeonato del mundo de fútbol al frente de la Selección Española".

Como ha subrayado el presidente, Luis de la Fuente es "un orgullo para los riojanos". Muestra de ello, ha dicho, las miles de personas que acudieron a ver los partidos al Palacio de los Deportes de Logroño, con 5.000 asistentes, o a las pantallas habilitadas en numerosos puntos de la región.

"Los riojanos sentimos a Luis de la Fuente como parte de nosotros. Se habla de la España de Luis de la Fuente" que, además, "proyecta nuestra tierra, el deporte y a los riojanos".

RECONOCIMIENTOS

Con todo ello, desde el Gobierno de La Rioja han anunciado dos reconocimientos para el seleccionador, el primero su designación como 'Riojano Ilustre', la máxima distinción personal que concede a quienes destacan por sus méritos, trayectoria o aportaciones a la sociedad, el próximo 9 de junio de 2027 en San Millán. "El Consejo ya ha deliberado sobre ello y no hay persona que este año con más orgullo podamos anunciar".

Además, debido a "la trascendencia" de sus logros deportivos, desde el Gobierno riojano quieren dejar su impronta "y que nos acompañe ahora y en el futuro en los riojanos". Por eso, el Palacio de los Deportes, instalación deportiva titularidad del Gobierno, llevará su nombre.