Luis de la Fuente dona las ventas de su libro a la Asociación del Cáncer en La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de Fútbol, Luis de la Fuente, ha entregado a la Asociación del Cáncer de La Rioja la recaudación de las ventas, que hasta el momento, se han logrado con su libro 'La vida se entrena cada día'.

De hecho, el riojano ha visitado, de la mano de la presidenta de la entidad, Elena Eguizábal, las instalación de la Asociación, para, a continuación, firmar un cheque para la donación de lo recaudado con la venta de ejemplares, al tiempo que ha animado a comprarlo, ahora, sobre todo, que llegan las fechas navideñas.

De la Fuente ha destacado, a los medios de comunicación "lo afortunado que me siento por disfrutar de un día tan maravilloso como estoy disfrutando hoy, y de conocer a personas maravillosas -en alusión a las integrantes de la AECC en La Rioja- que son un ejemplo de generosidad, de solidaridad, de bonhomía, de ayudar al prójimo". "El que sale reforzado como ser humano y persona soy yo", ha añadido.

El míster del combinado nacional ha querido, con su visita, "dar visibilidad a un trabajo que hacen encomiable, que el factor humano de estos voluntarios es algo impagable y nuestra responsabilidad y nuestra obligación como ciudadanos es ayudar a los que nos necesitan".

"Todos hemos pasado, o todos hemos tenido familiares, amigos, conocidos que han tenido que superar y transitar en esta terrible enfermedad y en la medida que podamos ayudar pues creo que insisto, parte de una obligación más", ha reseñado, recordando que "ya hace tres años que murió un hermano mío de cáncer, por lo que se que es difícil poder decir algo que les ayude, porque ellos normalmente con sus actitudes son los que nos ayudan a nosotros, si bien creo que en la medida que podamos hay que estar cerca de ellos y transmitirle el cariño y la solidaridad".

Sobre el libro, De la Fuente ha indicado que "lo inicié para poder contar mi vida, pero en cuanto tuve conocimiento de la posibilidad de simplemente ayudar ese granito de arena en el inmenso arenal, que es el trabajo que hacen todas estas personas que trabajan, insisto, de manera altruista para ayudar a los demás, pues dije, pues voy a intentar colaborar".

Narra "simplemente una forma de entender la vida; cuento situaciones y experiencias que he vivido yo, además muy cerquita de aquí, en Haro especialmente, y luego en otros lugares del mundo, pero simplemente una manera de entender la vida".

"Lo que yo soy, lo que soy gracias a todo eso que he vivido durante esas etapas que cuento durante el libro", ha reseñado. "Hay aspectos también de superación, y si alguien le puede ayudar también a saber que un chico de pueblo en los años 70 es capaz de llegar donde he estado yo y estoy hoy actualmente, pues simplemente animo a toda la gente que intenten conseguir sus objetivos porque en el intento está la posibilidad". "Hablamos de esa superación", ha concluido.