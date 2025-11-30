Luna, el nombre de perro preferido por los riojanos en 2025

Archivo - Perro.- Archivo - ROVER - Archivo

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rover.com, el mayor marketplace online del mundo para el cuidado de mascotas, revela, un año más, cuáles han sido los nombres de perro más populares y en tendencia a nivel nacional y regional. El informe analiza los datos de millones de nombres de mascotas aportados por los dueños para conocer las principales tendencias en La Rioja a la hora de elegir cómo llamar a nuestros amigos de cuatro patas. Como resultado, en términos de volumen, Luna es oficialmente el nombre más popular en La Rioja, seguido de Iris, Thor y Apolo.

Por un lado, el estudio recopila los 10 nombres de mascotas más populares en La Rioja por volumen y, por otro lado, revela cuáles son los nombres que más han aumentado este año, aquellos que están de tendencia dentro del ranking de 2025. Apolo, Kala, Lupo y Rex son algunos de los más "trendy" este año.

Top 10 de nombres de perro por volumen en La Rioja en 2025: 1. Luna 2. Iris 3. Thor 4. Apolo 5. Atenea 6. Danna 7. Fary 8. Jara 9. Kala 10. Kira Top 10 de nombres de perro tendencia en La Rioja en 2025: 1. Apolo (+245 por ciento) 2. Kala (+245 por ciento) 3. Lupo (+245 por ciento) 4. Rex (+245 por ciento) 5. Reina (+95 por ciento) 6. Luna (+85 por ciento) 7. Nico (+45 por ciento) 8. Perla (+45 por ciento) 9. Rocky (+45 por ciento) 10. Athena (+45 por ciento)

RANKING A NIVEL NACIONAL

El fenómeno foodie no solo revoluciona restaurantes y redes sociales. Cada vez más, los dueños se inspiran en postres, bebidas y snacks para elegir el nombre de sus mascotas, y este año esta categoría es la que más crece en popularidad. Nombres como Natilla, Rosquilla y Tonic se disparan un 238 por ciento, mientras que Sherry sube un 205 por ciento y Pan un 138 por ciento.

Otros nombres como Vainilla (+95 por ciento), Uva (+74 por ciento), Croqueta (+56 por ciento) o Pincho (+46 por ciento) muestran cómo los gustos culinarios también son una opción común a la hora de elegir nombre entre los amantes de las mascotas, creando un vínculo divertido y original entre dueño y perro.

Incluso algunos nombres más atrevidos, como Manchego, Morcilla o Pimentón, se cuelan por primera vez en el listado.

LA FICCIÓN GANA POPULARIDAD ENTRE LAS MASCOTAS

En España, hasta en los parques caninos se nota qué historias están dejando huella. Fermín lidera el ranking, reflejo de cómo el humor televisivo también deja poso en la cultura popular. El personaje de La que se avecina, interpretado por Fernando Tejero, se ha convertido en un clásico de la comedia española incluso para quienes no siguen la serie. Su presencia en el top demuestra hasta qué punto la televisión nacional sigue marcando tendencias, incluso en el terreno de los nombres para mascotas.

Le sigue Ghost, el inseparable lobo huargo de Jon Snow en Juego de Tronos, símbolo de lealtad y coraje. También destaca Logan, que evoca al patriarca de Succession, emblema de poder y ambición

Los hits también suenan en la lista Como ya es costumbre, la música irrumpe en el listado de nombres tendencia nacional. Melody aparece por primera vez impulsada por Eurovisión y no es casualidad que Diva, título de la canción que llevó a la artista a brillar, también esté en el ránking.

Además, el nombre Morocho ha crecido como los tumbados y ritmos urbanos que han ganado fuerza en fiestas y playlists locales. Por su parte, Billy se ha visto impulsado por la influencia global de Billie Eilish, uno de los nombres más reconocibles del pop alternativo, adoptado por quienes buscan un nombre corto y con carácter. También, Mora, inspirado en el cantante Mora, refleja el dominio de la música latina en España y cómo los nombres de artistas populares acaban trascendiendo los escenarios para instalarse en la vida cotidiana.

LOS NOMBRES DE PERRO SEGÚN EL SEXO

Cuando se trata de cómo nombramos a nuestras mascotas en función del sexo los españoles, entre las hembras los nombres más usados son Luna, Nala, Kira, Lola, Bimba y Mia, transmitiendo cercanía y sonoridad agradable. En los machos, Coco, Thor, Max, Leo, Rocky y Simba lideran las preferencias. En general, los tutores siguen optando por nombres cortos, fáciles de pronunciar y con personalidad, que reflejan cariño y afinidad con sus compañeros de cuatro patas.