Este lunes se abre la inscripción para visitar en Calahorra la Casa de Papá Noel los días 23 y 24 de diciembre

El 15 de diciembre se abre la inscripción para visitar en Calahorra la Casa de Papá Noel los días 23 y 24 de diciembre - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 15 de diciembre se abrirá el plazo de inscripción para visitar la Casa de Papá Noel, que este año volverá a alojarse en la Casa de los Curas. Papá Noel llegará a Calahorra el 23 de diciembre por la mañana y permanecerá hasta la noche del 24 de diciembre, compartiendo con las familias calagurritanas la magia de la Navidad.

El Ayuntamiento de Calahorra ha acondicionado la Casa de los Curas con chimenea, decoración navideña, guirnaldas, buzón, mesa para que los más pequeños escriban sus cartas, farolillos y un gran sillón para que Papá Noel se sienta como en su hogar de Laponia y pueda recibir a todos los niños que quieran conocerle y saludarle.

Para visitar esta Casa de Papá Noel y charlar con él deberá reservarse una cita online en https//losbolos.es/tienda/casa-de-papa-noel/papa- noel-en-calahora-2025/ a partir del 15 de diciembre.

Gracias a este sistema de reserva, los niños no tendrán que esperar colas para acceder a la Casa. Además, el día de la visita para entrar al edificio será imprescindible mostrar un tique de una compra realizada en los comercios de Calahorra entre el 15 y el 24 de diciembre.

La Casa de Papá Noel permanecerá abierta el martes 23 de diciembre, de 11 a 13,30 horas y de 18 a 20,30 horas, y el miércoles 24 de diciembre, de 11 a 13,30 horas. Por dos días la magia llenará la Casa de los Curas y se convertirá en la residencia de Papá Noel.

Los elfos serán los encargados de guiar a los más pequeños hasta su encuentro con Papá Noel, que será en el salón de la casa mientras suenan villancicos.

Antes de abandonar la casa se encontrarán con el Árbol de los Deseos en el que todos los quieran podrán colgar sus deseos. Papá Noel obsequiará a todos los niños que lo visiten con una moneda de chocolate.