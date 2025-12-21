Este lunes se abre el plazo para inscribirse en los cursos del Ayuntamiento de Logroño en competencias digitales

Los cursos están destinados a la gestión de trámites y búsqueda de empleo en Internet - Eduardo Parra - Europa Press

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ofrece, en colaboración con Fundación Cibervoluntarios, dos cursos presenciales de carácter gratuito centrados en competencias digitales que mañana abren en plazo de inscripción.

Se trata de los cursos 'APPS útiles para gestión de trámites en Internet' y 'Cómo buscar empleo en el mundo digital', que se celebran del 19 al 22 de enero en el Parque Infantil de Tráfico y del 26 al 29 de enero en La Gota de Leche.

El curso 'APPS útiles para gestión de trámites en Internet', dirigido a personas de entre 18 y 59 años, es un curso de capacitación digital para utilizar aplicaciones móviles y gestionar los trámites administrativos, encontrando la solución en herramientas de organización, acceso a sedes electrónicas y trámites oficiales.

El taller cuenta con 16 plazas y se impartirá en el Parque Infantil de Tráfico del 19 al 22 de enero de 16:30 a 18:30 horas. Mañana se abre el plazo de inscripción.

El segundo curso, 'Cómo buscar empleo en el mundo digital', enseñará el uso de portales de búsqueda de empleo, crear redes de contactos profesionales y desarrollar una marca personal online.

Dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, se celebrará Del 26 al 29 de enero, De 10:00 a 12:00 horas, en La Gota de Leche. Mañana se abre el plazo de inscripción.

Ambas iniciativas forman parte del programa YoConecto de Fundación Cibervoluntarios, cuyo objetivo es que todas las personas puedan desenvolverse con confianza y seguridad en el mundo digital y aprovechar el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar su vida y sus oportunidades de empleo, educación, emprendimiento y participación social.

Dentro de este programa, hay formaciones en todo el territorio español sobre iniciación al mundo digital, Internet seguro, comunicación y videollamadas, trámites con la Administración electrónica y la banca digital, impulsar negocios en Internet, crear un CV digital y búsqueda de empleo online, marketing digital y redes sociales, conocer plataformas de ocio, salud y aprendizaje, entre otros.

Estas actividades, ha relatado el Ayuntamiento de Logroño, no sólo enseñan a usar la tecnología, sino a comprenderla y aprovecharla como herramienta de desarrollo personal y profesional.

Gracias al apoyo de ayuntamientos, centros educativos y entidades locales, este programa se organiza en espacios accesibles, promoviendo una educación digital cercana.

A lo largo de los próximos meses se llevarán a cabo cuatro nuevos cursos de temática digital en La Gota de Leche y el Parque Infantil de Tráfico, cuyos plazos de inscripción todavía no están abiertos.