Este lunes comenzará la reurbanización de la plaza de la Constitución de Calahorra

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 12 de enero, la empresa Excavaciones Fermín Osés comenzará las obras de reurbanización de la plaza de la Constitución de Calahorra, cuyo presupuesto de adjudicación asciende a 618.486,67 euros.

El objetivo de esta intervención es la regeneración integral de esta céntrica plaza de la ciudad mediante la modernización de sus infraestructuras urbanas y la incorporación de criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y cohesión social para mejorar la calidad urbana y ambiental de este espacio público de la ciudad.

La superficie total de la actuación es de 2.235 metros cuadrados y comprende la plaza de la Constitución y una pequeña parte de las calles Padre Lucas y Velázquez.

Los trabajos que se van a llevar a cabo consisten en la renovación de la pavimentación de la plaza y de las aceras; la limpieza de la escultura existente, que se colocará sobre un pedestal; la instalación de una fuente y la creación de una zona con unos juegos infantiles y otra de estancia.

También incluyen la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones y la colocación de aparcabicis y mobiliario urbano.

Además, se renovará el alumbrado público con la finalidad de mejorar la eficiencia energética de esta zona de la ciudad. Todos estos trabajos tienen un plazo de ejecución de 8 meses. La reurbanización de la plaza de la Constitución es uno de los proyectos incluidos en el Plan de Actuación Integrado 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro'.

Por lo tanto, susceptible de ser cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021- 2027.

CORTES Y RESTRICCIONES TEMPORALES DE TRÁFICO

Con motivo de la realización de estas obras, el tráfico y los accesos a la plaza de la Constitución y a las calles Padre Lucas, Velázquez y Dos de Mayo se verán afectados a partir del 12 de enero.

Durante los 8 meses de ejecución se harán restricciones y/o cortes puntuales de tráfico y los accesos a bajeras, garajes y portales podrán verse temporalmente afectados mientras se desarrollen los trabajos.

Asimismo, la circulación de vehículos y el tránsito de peatones podrá sufrir desvíos o limitaciones, que estarán debidamente señalizados para garantizar la seguridad de todas las personas.

Todas estas modificaciones que puedan afectar a la movilidad en la zona se comunicarán previamente a los vecinos de esta zona de Calahorra y a toda la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Calahorra "lamentamos las molestias que estas obras de reurbanización de la plaza de la Constitución puedan ocasionar y agradecemos la colaboración y comprensión de la población".