Este lunes comienzan las V Jornadas de Pobreza y Exclusión Social de Cáritas La Rioja con la vivienda como eje central

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas La Rioja inaugurará este lunes 9 de noviembre, a las 19,30 horas, en el Espacio Lagares de Logroño, sus V Jornadas de Pobreza y Exclusión Social, que este año se celebran bajo el título "Se busca hogar: la vivienda y la exclusión social".

El programa comprende tres sesiones, gratuitas y de entrada libre hasta completar el aforo, dedicadas a analizar las dificultades de acceso a una vivienda digna y asequible, conocer políticas públicas desarrolladas en otros territorios y presentar experiencias de entidades sociales que trabajan para ofrecer alternativas habitacionales.

La primera conferencia, "Exclusión compartida. Vivir en una habitación", correrá a cargo de Guillermo Oteros Mora, coordinador del Departamento de Análisis Social y Observatorio de la Realidad de Cáritas Diocesana de Barcelona.

La sesión abordará una de las manifestaciones más preocupantes de la exclusión residencial: las situaciones en las que una habitación se convierte en el único espacio disponible para desarrollar la vida cotidiana. En 2025, Cáritas La Rioja proporcionó ayudas a 802 personas que vivían en habitaciones, 187 de ellas menores de edad, un 78,6 % más que el año anterior.

El martes 10 de noviembre, también a las 19,30 horas en el Espacio Lagares, Mattias Bergman, jefe de la Sección de Innovación e Inspección de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Navarra, impartirá la ponencia "Políticas de vivienda basadas en datos: del Observatorio a la práctica".

La sesión permitirá conocer una experiencia de utilización de información para orientar las políticas públicas en un contexto de escasez de alternativas asequibles. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 solo el 1,2 % de los hogares riojanos vivía en una vivienda alquilada por debajo del precio de mercado, frente al 3,5 % de media estatal.

Las jornadas concluirán el jueves 12 de noviembre, a las 19,30 horas, en Fundación Ibercaja La Rioja, con la sesión "Recursos habitacionales para el acceso a la vivienda". En ella participarán Sergio Rodríguez Vives, director de la Fundació Habitatge Social (Cataluña), y Amaia Porres Oleaga, directora de la Fundación Eguzkilore (Bizkaia), quienes presentarán experiencias de sus respectivas entidades.

En este ámbito, Cáritas La Rioja dispone actualmente de 26 viviendas en las que residen 82 personas y prevé ampliar próximamente esta capacidad hasta alcanzar las 30 viviendas.

Las V Jornadas de Pobreza y Exclusión Social se enmarcan en el trabajo de sensibilización e incidencia de Cáritas La Rioja sobre el derecho a la vivienda.

La entidad ha urgido a las administraciones públicas a adoptar medidas para afrontar la crisis habitacional que afecta a las personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas poner a disposición al menos 100 viviendas al año destinadas al alquiler social, actualizar la legislación autonómica y crear un Observatorio de la Vivienda en La Rioja.