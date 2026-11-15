*La Magia De África* Reunirá En Logroño A 24 Artistas Ugandeses En Un Espectáculo Benéfico De Música, Danza Y Percusión - LA MAGIA DE ÁFRICA

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo La Magia de África reunirá en Logroño, el 26 de noviembre, a 24 artistas ugandeses en un espectáculo benéfico de música, danza y percusión.

Tal y como ha avanzado la organización, el musical contará con el quinteto de góspel Aba Taano, ganador de once premios internacionales, y destinará su recaudación al proyecto solidario de la ONG Música para Salvar Vidas en Uganda.

En concreto, los fondos recaudados se destinarán al orfanato de la ONG que, desde 2005, ofrece acogida, educación y formación a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Uganda.

Sobre el escenario se darán cita Aba Taano, Ugandan Sticks, Natumayini Girls y los Niños de Uganda, cuatro formaciones que combinan música, danza y percusión africana.

Detrás de su talento hay una historia de superación: los integrantes de Aba Taano y Ugandan Sticks fueron acogidos de pequeños por la ONG Música para Salvar Vidas, donde encontraron en la música una oportunidad para desarrollar su talento y construir su futuro.

Hoy, convertidos en artistas, regresan a los escenarios junto a sus hermanos pequeños de Natumayini Girls y los Niños de Uganda, quienes siguen viviendo en el orfanato, para contribuir con su música a que otros niños puedan tener esa misma oportunidad.

Uno de los grandes protagonistas de La Magia de África será Aba Taano, un quinteto vocal de góspel a capela fundado en Uganda en 2008 que ha consolidado una destacada trayectoria internacional.

Con más de 2.000 conciertos en quince países europeos y once premios internacionales, el grupo ha llevado sus voces a escenarios de referencia, entre ellos el

Su propuesta musical combina góspel sudafricano, influencias panafricanas, cantos tradicionales y música popular, con una extraordinaria capacidad para conectar con el público.

Entre sus reconocimientos destacan los premios obtenidos en las Olimpiadas de la Voz de Riga, el certamen Cantate Domino de Lituania y el Concurso Internacional A Cappella de Leipzig, donde consiguieron el segundo premio y el Premio del Público en 2018.

Junto a ellos actuarán Ugandan Sticks, una formación de percusionistas y bailarines que ha convertido los grandes tambores de Ruanda en el eje de una propuesta escénica de gran intensidad física y expresiva.

Con cientos de actuaciones desde 2013, el grupo combina ritmos tradicionales africanos, danza contemporánea y movimiento corporal para transmitir, a través de la percusión, historias y emociones vinculadas a sus raíces culturales.

Este año, la formación ha sumado un nuevo reconocimiento a su trayectoria al alzarse con el primer premio del Fringe Festival de África del Este, un importante galardón que pone en valor su talento y proyección artística.