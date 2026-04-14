Mañana se abre el plazo de inscripción en las Escuelas Infantiles para menores de 0 a 3 años

LOGROÑO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño abre mañana el plazo de inscripción, del 15 al 30 de abril, para el curso 2026-2027 en las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo que ofrecen en total 439 plazas para menores de 0 a 3 años, excepto en Chispita, que acoge alumnado de 2 a 3 años.

La preinscripción en las Escuelas Infantiles Casa Cuna, El Arco y El Cubo, dirigidas a menores de 0 a 3 años, se realizará en cada uno de los centros, dentro de su horario de apertura; mientras que la preinscripción en la Escuela Infantil Chispita, para alumnado de 2 a 3 años, se llevará a cabo en el departamento de Educación del Ayuntamiento de Logroño.

Las Escuelas Infantiles municipales desempeñan un papel imprescindible en el desarrollo de los niños y niñas, pero también en la vida de los padres al suponer un apoyo para la conciliación de la vida familiar y laboral. Los centros disponen de unas completas instalaciones, con amplias aulas, dormitorios y aseos, salas de juego, de psicomotricidad y patios con zona de recreo. También ofrecen servicio de comedor, para el que se elaboran menús -siguiendo una dieta sana, equilibrada y adaptada a cada edad- con productos frescos y de temporada que se preparan a diario en la cocina del centro.

Las tarifas correspondientes a los servicios educativos y de comedor prestados en cada una de las Escuelas Infantiles municipales están financiadas a través del programa del Bono Infantil del Gobierno de La Rioja.

RED DE CENTROS MUNICIPALES PARA EL CURSO 2026-27

Logroño dispone en la actualidad de cuatro escuelas infantiles municipales, dirigidas a menores de entre 0 a 3 años: La Escuela Infantil Casa Cuna (Plaza Fuente Murrieta, 3) tiene un aula para bebés de 0 a 1 años, dos aulas para edades de 1 a 2 años y cuatro para alumnado de 2 a 3 años.

Las aulas se reparten en cuatro plantas, en las que se ubican otras estancias como aseos, comedores, patio, salas de psicomotricidad, cocina y el servicio de terapia ocupacional. La Escuela Infantil El Arco (Calle Joaquín Turina, 2) dispone de dos aulas para bebés de 0 a 1 años, dos más para alumnado de 1 a 2 años y tres para menores de 2 a 3 años.

Cuenta con dos plantas, en las que se reparten aulas, salas de cambio, aseos, aula para siestas, patio exterior, comedor, cocina y el servicio de terapia ocupacional.

La Escuela Infantil El Cubo (Calle Segundo Santo Tomás, 6) se distribuye en tres aulas para bebés de 0 a 1 años, tres más de 1 a 2 años y otras cinco para alumnado de 2 a 3 años. Tiene dos plantas; en la primera se sitúan las aulas y en la segunda el comedor y la zona administrativa.

La Escuela Infantil Chispita (Avenida República Argentina, 53) cuenta con tres aulas para alumnado de 2 a 3 años repartidas en tres plantas, donde también se hallan la cocina, el comedor, la sala de reuniones y la sala de psicomotricidad, entre otros espacios.