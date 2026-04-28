Una manifestación reclama "dar mayor visibilidad" a las enfermedades profesionales y una nueva Ley de Riesgos Laborales

Manifestación en Logroño por el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación, con motivo del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, convocada por UGT y CCOO, ha reclamado "dar mayor visibilidad" a las enfermedades profesionales, así como una nueva Ley de Riesgos Laborales. En la región, en lo que va de año, se han producido tres accidentes laborales mortales.

La protesta que, ha partido de la Glorieta del Doctor Zubía en Logroño para concluir frente a la sede de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), en la plaza del Mercado, ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'Por un derecho real y efectivo a la seguridad y salud en el trabajo'.

Durante la marcha se han coreado consignas del estilo de "Menos absentismo y más prevención"; "No más tolerancia, control y vigilancia"; y "Más prevención, es una inversión".

Antes de la manifestación, los secretarios de Salud Laboral de UGT y CCOO La Rioja, José Antonio Jorge y Eva Fernández, han reclamado "mayor visibilidad para las enfermedades profesionales, porque estamos cansados de que se invisibilicen".

"Este año en La Rioja -ha señalado Fernández- se han declarado 166 enfermedades profesionales y ninguna de ellas ha sido por cáncer, ni tampoco ninguna ha sido por una enfermedad mental". Por ello, lo que exigimos "es la actualización del listado de enfermedades profesionales, donde entren más enfermedades cancerígenas y donde entren las enfermedades provocadas por la salud mental".

En este punto, Jorge ha recordado que "aproximadamente son unos 5 millones de euros de gasto que tiene la Seguridad Social que deber estar pagando las mutuas para tratar esas enfermedades profesionales". Además, ha acusado a las mutuas de "preocuparse solo por su negocio, ya que no quieren cuidar ni tratar ni recuperar a los trabajadores que sufren esas enfermedades derivadas de su actividad laboral, por lo que nos seguiremos concentrando las veces que sea necesaria para seguir exigiendo prevención".

Por otra parte, ha reclamado al Gobierno que "ponga más medios para la Inspección de Trabajo, y que ésta nos haga partícipes en la investigación de los accidentes laborales ocurridos, sobre todo de los graves y de los mortales, porque somos parte activa de la prevención de riesgos laborales y podemos aportar mucho para poder prevenirlos y, si es posible, evitarlos".

Ambos sindicatos han exigido, asimismo, la nueva Ley de Riesgos Laborales porque "si se actualiza lo que hacemos es cubrir todos los riesgos que salen de lo que es la transición energética, la transición digital y la transición demográfica". Además, "tendríamos en cuenta la perspectiva de género, la diversidad sexual, la edad de las personas trabajadoras, y lo que haríamos es adaptar las evaluaciones de puesto a las personas dependiendo de su cuerpo y dependiendo de las capacidades que tienen".

DESAFÍO, LAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL TRABAJO

Posteriormente, frente a la sede de la FER se ha leído un manifiesto en el que han incidido en que "las enfermedades causadas por el trabajo, principal desafío para la salud y la seguridad de las personas trabajadoras".

En 2026 se han cumplido 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una Ley que "en sus días modernizó el marco legal de la salud y la seguridad en el trabajo en España y que logró excelentes frutos con un descenso significativo de los accidentes mortales de trabajo durante los primeros años", pero que "sin embargo, la realidad laboral ha sufrido importantes transformaciones desde entonces".

"Los avances en la digitalización, las consecuencias del cambio climático, el aumento de la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo y en ocupaciones anteriormente reservadas en exclusiva a los hombres, el envejecimiento de la población trabajadora, modifican las condiciones de trabajo, las relaciones laborales y los riesgos a los que nos enfrentamos en este siglo XXI", ha añadido el comunicado.

Para los sindicatos, los accidentes de trabajo "siguen siendo la consecuencia más evidente de la falta de medidas preventivas, pero debemos atender a las enfermedades de origen laboral, puesto que representan un terrible y duradero perjuicio para las personas trabajadoras y supone uno de los restos más importantes en materia preventiva".

En el texto se recoge la importancia de la prevención, porque "es necesario seguir apostando por el avance y la mejora de las condiciones laborales que, sin duda, ayudarán a seguir descendiendo el número de accidentes en el trabajo", si bien "aún queda mucho camino que recorrer, existen sectores como el de la Construcción donde la siniestralidad ha sufrido un importante ascenso".