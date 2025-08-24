Manolo García actuará en Logroño el 28 de noviembre dentro de una gira para presentar su décimo disco en solitario

BARCELONA/ LOGROÑO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Manolo García hará una gira por teatros de 16 ciudades españolas a finales de 2025 para presentar su décimo disco en solitario, 'Drapaires Poligoneros', que verá la luz el 31 de octubre. Uno de los conciertos será en Logroño, el próximo 28 de noviembre.

La gira empezará en Cáceres el 2 de noviembre de 2025 y terminará en Sevilla el 15 de enero de 2026, han informado los impulsores de la gira en un comunicado de este lunes.

Además de Cáceres y Sevilla, la gira pasará por Pozoblanco (Córdoba), San Sebastián, Pamplona, Santiago de Compostela, Logroño, Zaragoza, Barcelona, Granada, Valencia, Madrid, Albacete y La Línea de la Concepción (Cádiz).

La idea del cantante es hacer hincapié en las nuevas canciones a la vez que hace una "revisión concienzuda" de su primer trabajo en solitario, 'Arena en los bolsillos'.

Las entradas saldrán a la venta el martes de 23 de septiembre en la web de Manolo García.