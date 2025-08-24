Mansilla celebrará el próximo 30 de agosto los 100 años de 'El Najerilla' con el recuerdo a Ana María Matute

LOGROÑO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mansilla de la Sierra celebra los 100 años de 'El Najerilla' con el recuerdo a Ana María Matute en el centenario de su nacimiento. Mansilla de la Sierra, el pueblo primigenio, ese que ahora solo se descubre cuando las aguas del pantano bajan y dejan salir miles de recuerdos entre los tejados que se asoman al pantano, fue el municipio en el que 'El Najerilla' vio la luz.

Una revista hispanoamericana, la primera en cruzar el Atlántico, editada desde 1918 hasta 1961, que fue, sin duda, un proyecto innovador para su tiempo y un verdadero vínculo de unión, no solo entre las Sietes Villas, sino, sobre todo, con los serranos que residían al otro lado del océano.

"Hace más de 100 años, 'El Najerilla' colocó a Mansilla en la primera plana; ahora es este municipio de la Sierra el que quiere recordar la publicación y el excelente trabajo que hizo su fundador, Víctor Fernández Villar", reconoce el alcalde, José Manuel Ballesteros, mostrando "mi más sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible que vayamos a poder organizar tantos actos importantes en un solo día".

"Al hijo y al sobrino de Ana María Matute, que estarán presentes, al Gobierno de La Rioja y, en su nombre, al consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, a los representantes del Ayuntamiento de Ondárroa, al periodista y escritor Isaías Lafuente, a todos los que han posibilitado la reapertura de la Casa de Islas y a los compañeros del Ayuntamiento, sin los que esto hubiera sido imposible". "Va a ser, realmente, un día emocionante".

Y es que, para el próximo sábado, 30 de agosto, desde el Ayuntamiento de Mansilla se han diseñado una serie de actos que van a ensalzar el legado que dejó la revista, en un año tan especial para los mansillanos, como es el del centenario del nacimiento de Ana María Matute, quien con tan solo 4 años correteaba por el pueblo, hoy inundado.

A las 12,00 horas, se procederá a inaugurar la nueva Casa de Islas, que tiene origen en 1584, en base al acta de fundación de la Confederación de las Cinco Villas y Valle de Canales (Brieva de Carneros, Viniegra de Arriba, Viniegra de Abajo, Ventrosa y Mansilla de la Sierra, teniendo bajo su jurisdicción, Canales en su valle las villas de Villavelayo, Monterrubio de la Demanda y Huerta de Arriba (estas dos últimas pertenecientes a Burgos).

Allí, cada cuatro meses, se reunían los alcaldes de todas las Villas, para solventar litigios entre ganaderos, aprovechamientos de cultivos, pastizales, baldíos, leña...

Hoy, este inmueble, que ha conseguido recuperar el escudo heráldico, en su fachada, se ha convertido en un recinto ideal para exposiciones, charlas, muestras... y para comer porque, en la parte superior, se instalará un bar restaurante con unas vistas idílicas al pantano.

En la misma Casa de Islas, a las 12,15 horas, se procederá a celebrar los I Encuentros Culturales 'El Najerilla', que contarán con diversas charlas y mesas redondas. Así, participarán José María Menéndez, María Libia Aldonza y Benjamín Blanco Rocandio, que realizarán una breve reseña histórica; Isaías Lafuente hablará sobre la evolución de la prensa, mientras el hijo de Ana María Matute, Juan Pablo Goicoechea y su sobrino, junto a Julio Arnáiz y el propio Lafuente, disertarán sobre la figura de Ana María Matute, los recuerdos en Mansilla y la importancia de la novelista española.

Además, durante esta jornada se procederá a realizar el hermanamiento entre Mansilla de la Sierra y Ondárroa. Este acto servirá para agradecer el gesto tan noble y generoso que tuvo el municipio vasco, en los años 60, al regalar una embarcación para que los mansillanos pudieran cruzar el pantano para atender al ganado que había quedado en la otra orilla. Aquellos barcos, sin duda, salvaron las vidas y el principal sector laboral de la gente de la época.

Tras los encuentros, en torno a las 13,30 horas, se procederá a descubrir una placa en honor a Ana María Matute, cuyos restos, posteriormente, descansarán para siempre en el cementerio mansillano (se hará en días posteriores, en un acto en la intimidad).

A las 14,30 horas se repartirá caldereta, a cargo de la Peña Rondalosa, a las 17,30 horas (Puente Suso) se podrá realizar una visita al patrimonio cultural del municipio (viendo algunos de los restos que se pudieron salvar del pueblo inundado) y a las 19,30 horas habrá música popular, en el frontón, a cargo de Luna Pascual, con el que concluirá la jornada.

"Son actos humildes pero llenos de cariño y de emoción, para celebrar dos acontecimientos realmente importantes para los mansillanos y para todos los riojanos. Esperamos que podáis acompañarnos y disfrutar de un día inolvidable en este rincón tan privilegiado", concluye el alcalde.