Manuel Domínguez, ganador del XXIII 'Zapato de Plata' de Arnedo

El novillero Manuel Domínguez pasea una oreja en su segundo en la final del Zapato de Plata de Arnedo - EUROPA PRESS

El sevillano, que ha pasado a la enfermería al salir prendido del primero, sufriendo un corte profundo en la mano, ha obtenido una oreja en su segundo

ARNEDO (LA RIOJA), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Manuel Domínguez se ha hecho con el trigésimo tercer 'Zapato de Plata' de Arnedo, gracias a su brillante actuación en la final que se ha desarrollado en el 'Arnedo Arena'. El sevillano ha obtenido una oreja en su segundo, que ha toreado tras pasar por la enfermería al matar su primero, al salir prendido y cortarse, profundamente, con la espada en su mano izquierda.

Han completado la terna, el salmantino Noel García, que ha dado una vuelta al ruedo, y el madrileño Óscar Campos, que se ha ido de vacío. Se han lidiado erales de Galbarín, de desigual presentación y con casta el primero, segundo y cuarto.

Un tercio de entrada en la primera de la mini feria de San José en Arnedo. Una tarde, en la que el protagonista ha sido Manuel Domínguez, que ya con su primero, 'Costarica', ha saludado con buen toreo a la verónica, realizando un quite por chicuelinas Óscar Campos, y respondiendo el sevillano por tafalleras.

Tras brindar al torero riojano Diego Urdiales, con la muleta Domínguez ha estado firme con la mano derecha, ligando varias tandas, pero donde ha brillado en la faena ha sido con la mano izquierda, desatando los 'olés' del público. Al entrar a matar, ha sido prendido por el novillo, teniendo que entrar a la enfermería para ser tratado del corte profundo junto al quinto dedo de la mano izquierda.

Vendado y aún dolorido, el sevillano se ha topado con su segundo, el quinto de la tarde, de nombre 'Papagayo', brillando con el capote a base de aforolados y buen toreo a la verónica, ante un animal al que le faltaba clase.

Lo que le ha faltado al novillo lo ha puesto Domínguez para realizarse una trabajada faena, por ambos pitones, con mayor profundidad con el toreo al natural. Estocada ligeramente caída, paseando el único trofeo del festejo.

Ha abierto plaza 'Hermosillo' para Noel García, que ha iniciado su actuación con chicuelinas ceñidas, ante un buen ejemplar de Galbarín, que ha ido a menos en la muleta, debido a la faena larga que le ha imprimido el de Salamanca. Con la pañosa, ha lucido por el pitón izquierdo, matando de estocada algo desprendida, mientras sonaba el aviso. Su actuación ha sido silenciada.

Con el cuarto, su segundo, García, que ha brindado al Club Taurino de Arnedo, ha armado una interesante faena, con un buen ejemplar de Galbarín, al que ha ligado por ambos pitones, matando de una buena estocada y dando una vuelta al ruedo.

Con los aceros ha estado menos certero, el tercer actuante, Óscar Campos, que se ha encontrado en su primero con 'Costapobre', un novillo con clase, en el que se ha mostrado voluntarioso, con algún muletazo suelto con gusto, pero al que le ha faltado ligazón.

Ha cerrado plaza el madrileño con 'Equivocoso', poco apto para el lucimiento con el capote, mientras que con la muleta ha podido mostrar el novillero su disposición, no teniendo fortuna con la espada.