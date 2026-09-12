La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, destaca el esfuerzo para visibilizar la ganadería extensiva a través de la Feria de Anguiano - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha destacado el trabajo de la Asociación de Ganaderos 'Las Cuevas' para "recuperar la tradición, el patrimonio cultural y la ganadería extensiva en la comarca del Najerilla" y encuentros como la feria que organizan hoy, 12 de septiembre, en Anguiano y que ha recorrido esta mañana junto a su presidente, Enrique Serrano.

El Gobierno de La Rioja apoya la celebración de la Feria Ganadera de Anguiano con 6.151,8 euros, a través de la línea de ayudas para la celebración de actividades de promoción de productos agroalimentarios y celebración de ferias agroalimentarias y de ganado en la región.

La consejera Noemí Manzanos ha estado acompañada por la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, y la alcaldesa de Anguiano, Gema López. La feria ha reunido cerca de 400 cabezas de ganado bovino, vacuno, equino y caprino. Además, se han exhibido 5 búfalas, en el marco del proyecto de adaptación de estos animales para la producción de mozzarela que también se desarrolla en Anguiano

En esta nueva edición de la jornada ganadera, el recinto ferial ha vuelto a acoger una exposición y venta de animales, se ha celebrado una exhibición de perros pastor a cargo de Alejandro Ibarra y también se ha querido rendir homenaje a los ganaderos jubilados.

La Asociación de Ganaderos 'Las Cuevas' incluye en su programa ferial un mercado artesano, paseos a caballo, degustaciones de migas de pastor y caldereta de ternera, además de organizar otras actividades dirigidas a los más pequeños para acercar los oficios propios y tradicionales de la Sierra. También tendrá lugar una rifa popular con el sorteo de una novilla, un lote de productos de Anguiano y un jamón.