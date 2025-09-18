Manzanos dice que es "momento" de "juntarnos" para "garantizar que Europa tenga unas políticas agrarias fuertes"

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha afirmado en relación a la nueva Política Agraria Común que "es el momento de dejarnos las palabras y empezar a los hechos; es el momento de consensuar, de juntarnos todos, Comunidades Autónomas, Ministerio de Agricultura, Gobierno de España, eurodiputados y partidos políticos, para garantizar que Europa tenga unas políticas agrarias fuertes".

Hace falta, ha añadido, que sean unas políticas agrarias "sostenibles, bien dotadas presupuestariamente y que nos hagan ser resilientes".

Manzanos ha respondido de este modo a una pregunta planteada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Rada, sobre si está consensuando el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas la postura común de España frente al recorte presupuestario de la PAC.

La consejera ha apuntado que una vez conocida la nueva PAC "todo el sector de manera unánime coincidimos en decir que esa propuesta era regresiva; que esa propuesta no satisfacía las necesidades reales de nuestros agricultores y ganaderos; que esa propuesta traía grandes recortes presupuestarios en su marco financiero plurianual y lo que es aún peor, que esa propuesta lo que hacía era hacer que Europa perdiera la autonomía en cuanto a las políticas económicas agrarias".

En este punto, ha recordado que "desde el Gobierno de La Rioja, esa misma semana, nos posicionamos rotunda, pública y públicamente en contra". A partir de ahí, ha proseguido que, junto con otras diez comunidades autónomas, solicitamos formalmente al Ministerio una reunión para poder acordar entre todos y consensuar lo que es la postura española frente a este texto, para "lograr tener más fuerza a la hora de defender los intereses de agricultores y ganaderos españoles".

Una reunión, que ha indicado Manzanos, se celebró el pasado lunes, y en la misma "los 17 consejeros de las diferentes comunidades autónomas, sin ningún tipo de fisura política, nos cerramos a favor de una propuesta de cambio, nos cerramos a favor de apoyar al Ministro a la hora de defender los intereses de los españoles".

Rada, en su intervención, ha afirmado que "debemos alzar la voz con claridad, porque La Rioja no puede aceptar los recortes en la PAC" porque "no estamos hablando de cifras abstractas, sino que hablamos de nuestro campo, de nuestras explotaciones familiares, de nuestros pueblos y de la economía real que sostiene miles de empleos en nuestra tierra".

El diputado del PP ha indicado que la propuesta europea de la PAC para 2028-2034 "plantea una reducción presupuestaria que, de aplicarse, haría perder a la Rioja más de 40 millones de euros en el conjunto del periodo" que supone "casi 6 millones menos cada año en ayudas directas que hoy sostienen la viabilidad de muchas explotaciones".

Ante ello, Rada se ha mostrado en contra, porque desde La Rioja "hemos sido claros porque no queremos ni un solo euro menos, y lo decimos con responsabilidad, con datos y con sentido de región".

Por esto, ha pedido "al Gobierno de España que defienda la posición común de las comunidades autónomas y que lleve a Europa una voz clara y unida, porque no se negocia con el futuro del medio rural".