La Maratón Trail de la 'Atom Isasa Trail Xtrem' de Arnedo aspirará a ser puntuable para la Ultra Trail du Mont-Blanc

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ya está todo listo para disfrutar los próximos 7 y 8 de marzo de la III edición de la 'Atom Isasa Trail Xtrem' que reunirá en Arnedo a más de 2.000 participantes. Una prueba que consolida su crecimiento con cinco modalidades distintas, más de 150 voluntarios y el objetivo de convertir su 'Maratón Trail' -de 46 km y 2.600 metros de desnivel positivo- en carrera puntuable para la Ultra-Trail du Mont-Blanc 2027.

Este martes han presentado la nueva edición el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, el representante de los patrocinadores principales de la prueba, Carlos Achútegui, y Antonio Sáenz, del Club Kan de Vico. En esta edición contarán con participantes de todas las comunidades autónomas, incluidas Canarias y Baleares, así como participantes internacionales.

Durante su intervención, Azcona ha destacado que "esta prueba es un ejemplo del modelo de eventos deportivos que queremos impulsar desde el Gobierno de La Rioja, capaces de atraer a cientos de participantes de fuera de la Comunidad Autónoma, dinamizar la economía local y proyectar la imagen de La Rioja como un territorio idóneo para la práctica deportiva en el medio natural".

Asimismo, ha subrayado "la capacidad de crecimiento de una cita que, en solo tres ediciones, ha pasado de 1.100 a 2.100 participantes, consolidándose como una referencia nacional del trail".

Azcona ha aportado además datos relevantes para dimensionar el impacto de la cita. En la pasada edición, más del 60% de los corredores procedían de fuera de La Rioja, principalmente de comunidades limítrofes, aunque hubo representación de casi todo el país.

"Este año ya están todas las comunidades autónomas representadas y contamos además con corredores internacionales, con presencia de franceses e ingleses", ha detallado. Asimismo, ha señalado que el 54% de los participantes pernoctan en Arnedo durante el fin de semana, lo que implica un retorno económico importante para alojamientos hosteleros y comerciales, así como la potenciación de recursos culturales y turísticos de la zona. "Eso es lo que buscamos desde el Gobierno de La Rioja, gracias a la aportación privada y al buen hacer del Club Kan de Vico de Arnedo", ha concluido.

EVOLUCIÓN "ROTUNDAMENTE EXITOSA"

Por su parte, Carlos Achútegui ha resaltado la evolución "rotundamente exitosa" de la prueba, que comenzó con 1.100 participantes en su primera edición y alcanzó los 1.600 en la segunda. Este año, con más de 2.000 inscritos y el cupo prácticamente completado, el evento genera un retorno económico que, según ha señalado, "se deja sentir en toda la comarca, con una ocupación hotelera del 100% y una intensa actividad en hostelería durante todo el fin de semana".

Además, ha anunciado que la organización trabaja para que la carrera de 46 kilómetros pueda convertirse en prueba puntuable para la Ultra-Trail du Mont-Blanc en 2027, lo que supondría "un hecho diferencial en el norte de España y un salto cualitativo en proyección nacional e internacional".

MÁXIMAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD

Antonio Sáenz, en representación del Club Kan de Vico, ha puesto el acento en el esfuerzo organizativo que supone "mover a 2.000 personas por el monte con las máximas garantías de seguridad". En este sentido, ha detallado que el dispositivo contará con más de 150 voluntarios distribuidos por todo el recorrido. "Queremos que Arnedo sea este fin de semana el centro del trail a nivel nacional y que cada participante se lleve una experiencia única", ha señalado.

La 'Atom Isasa Trail Xtrem' tendrá salida y meta en la Plaza de España de Arnedo y ofrecerá cinco modalidades adaptadas a distintos perfiles. La prueba reina será la Maratón Trail, con 46 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo, un recorrido técnico por enclaves emblemáticos de la Sierra de Yerga.

Completan el programa la Media Maratón (23 kilómetros y 1.000 metros de desnivel), la Carrera Corta (16 kilómetros y 350 metros de desnivel), la Marcha Trail no competitiva y la prueba de Marcha Nórdica.

Durante el fin de semana, la Plaza de España acogerá además la Feria del Corredor, reforzando el carácter integral de una cita que combina deporte, promoción turística y dinamización económica.

Las inscripciones y toda la información relativa a la prueba pueden consultarse en la página web www.isasatrail.es.