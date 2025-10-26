La Marcha Aspace cumple 41 años y la solidaridad hace protagonistas a todos los asistentes

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con una amenaza de lluvia que no se ha cumplido y un ambiente festivo que daba calor al frío del otoño avanzado, la Marcha Aspace ha vuelto a llenar (y ya van 41 años) su recorrido de una solidaridad que ha hecho protagonista a todos los asistentes.

El objetivo de este año era recaudar fondos para el programa de ocio y tiempo libre de la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) y la respuesta de la sociedad ha llenado la marcha del azul de las camisetas.

El protagonismo se ha diluído entre los miembros de Aspace, la alegría de los asistentes que acudían, muchos de ellos, en grupos de amigos y familiares y en el pequeño Diego que, este año, ha sido el encargado de colaborar con las autoridades en el corte de la cinta.

No han faltado el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán; la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; y la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago.

Y no ha faltado la ilusión de la presidenta de Aspace-Rioja, Manuela Muro, quien ya había adelantado que los fondos que aporten participantes y patrocinadores se destinarán a la progresiva mejora de las propuestas que programa la asociación. En concreto, salidas de día, deporte adaptado, turismo accesible y ocio individualizado.

Con el deber cumplido en la mochila, los participantes han marchado por el recorrido habitual de diecinueve kilómetros por Logroño, Villamediana, Alberite y Lardero.

A lo largo de estos años, el dinero obtenido ha servido para poner en marcha los programas de ocio y movimiento asociativo; el servicio de viviendas especializadas; adquirir material de protección y seguridad frente al COVID-19; reformar las cocinas e instalaciones de gas de los centros; la creación de un jardín y un huerto accesible; o la implementación de un programa de hábitos de vida saludables.