En marcha la nueva edición del Certamen Nacional de Arte 'transformArte' impulsado por Fundación Caja Rioja - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ya está en marcha la nueva edición de 'transformArte', el certamen nacional de arte realizado con materiales reciclados que desde hace ya 18 años convoca Fundación Caja Rioja. Este año la entidad ha adelantado la convocatoria, que se abre hasta el 30 de noviembre.

Los premios siguen intactos: la mejor obra recibirá 1.300 euros y las menciones, que podrán ser hasta tres, 150 euros. Las mejores obras formarán parte de una exposición que podrá visitarse en Logroño y en diferentes localidades a lo largo del año 2026.

Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras, originales e inéditas, no presentadas a otros premios o concursos ni incluidas en catálogos o publicaciones ni difundidas por cualquier medio. Deberán estar realizadas con materiales reciclados, el tema y la técnica serán libres, y se admitirán todas las tendencias y corrientes.

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, y la responsable del Centro Fundación Caja Rioja Arnedo, Laura Pérez, han dado cuenta de este concurso, que recibió en su última edición más de 60 obras a concurso de diferentes lugares de España y elaboradas con distintos materiales reciclados.

Las propuestas de esta edición deben presentarse en formato digital, vía telemática, a la dirección de correo ccarnedo@fundacion-cajarioja.es.

Carlos Fuentes ha afirmado que las obras "siempre sorprenden por su originalidad y la capacidad de sus autores de convertir en arte materiales de desecho". Es un certamen "cuya exposición llega a todo tipo de público", ha añadido, y ha valorado "tanto los elementos con los que se realizan las obras: plásticos, metales, papel, telas, cartón, restos industriales, madera, etc. y muchos otros materiales recuperados, como las técnicas muy variadas y las tendencias".

El gerente de Fundación Caja Rioja ha destacado el espíritu crítico de sus autores a la hora de crear las obras, ya que "observamos piezas con un marcado carácter reivindicativo y un llamamiento a la conciencia sobre la importancia del cuidado del medioambiente. También obras que inciden en la memoria familiar y el cuidado de los recuerdos".

Por último, ha indicado que este año el Festival de Arte en el Medio Rural Camprovínarte, que cumple 10 ediciones, contará con una exposición durante el mes de julio de una selección de las obras ganadoras de las diferentes ediciones de transformArte.

Laura Pérez, por su parte, ha dado cuenta de las bases de la edición y ha animado a participar en un certamen consolidado en el ámbito nacional. También ha recordado que durante los 17 años de vida de transformarte se han recibido 650 obras a concurso, de las cuales 400 han recorrido La Rioja y han sido premiadas 49.