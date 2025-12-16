En marcha el Programa para el Desarrollo de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud en La Rioja - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y el Ministerio de Sanidad acuerdan la puesta en marcha del Programa para el Desarrollo de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud en La Rioja.

La iniciativa se enmarca en el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) financiada con fondos FEDER 2021-2027, que está dotada con un presupuesto total de 223 millones de euros extra para el Sistema Nacional de Salud.

Este martes la subdirectora adjunta de Sanidad en la Dirección de Servicios Públicos Digitales de Red.es, Laura González Hernández, ha mantenido la primera reunión de arranque del Programa para el Desarrollo de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud en La Rioja, junto con Noemí Cívicos Villa, directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad; y José Pérez Alonso, director de Sistemas, Tecnologías e Innovación para la Salud de La Rioja.

El Programa de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud se financia por Red.es con fondos FEDER y por el Ministerio de Sanidad. Las comunidades autónomas pueden acceder a esta financiación a través de un convenio de colaboración con el Gobierno de España.

Una vez firmado el acuerdo y puestas en marcha las actuaciones, la administración de cada comunidad autónoma deberá justificar las actuaciones llevadas a cabo en el marco del convenio.

En el caso de La Rioja, la firma del convenio le permitirá disponer de 727.696 euros extra para reforzar la salud digital en la comunidad.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL IMPULSO DIGITAL

Los convenios tendrán una duración de cuatro años y, entre las principales líneas de actuación, se contempla la implantación de programas de monitorización remota de patologías crónicas, el uso de analítica avanzada en salud, y el desarrollo de casos de uso basados en Inteligencia Artificial, enfocados a la ayuda al diagnóstico y la detección precoz, así como en el apoyo a los profesionales sanitarios, especialmente en atención primaria entre otras aplicaciones.

Entre los casos de uso se incluirán algunos destinados al diagnóstico y seguimiento de enfermedades raras. Los resultados obtenidos en cada comunidad se pondrán a disposición del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Se busca, además, facilitar la implantación de programas de telecuidados y monitorización remota, promoviendo un modelo de atención más personalizado, accesible y sostenible.

En conjunto, se trabaja para desburocratizar la atención sanitaria, liberar tiempo de los profesionales y garantizar la equidad en la prestación de servicios médicos en todas las Comunidades Autónomas.

En definitiva, se pretende mejorar la calidad asistencial optimizando los recursos del Sistema Nacional de Salud (SNS).