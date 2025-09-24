La Marea Blanca habla de "colapso" en la Unidad del Dolor y señala una demora de once meses para cita

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Marea Blanca en La Rioja ha calificado hoy la situación de la Unidad del Dolor de "colapso" y ha señalado una demora de once meses para pedir cita, además de que más de 1.200 pacientes se encuentran en lista de espera.

En nota de prensa, ha considerado que "si existe un servicio sanitario imprescindible para los pacientes ése es la Unidad del Dolor" y "retrasar el tratamiento, además de prolongar el dolor físico, acarrea consecuencias psicológicas".

Ha considerado que esta unidad tendría que disponer de al menos cinco anestesistas "para poder prestar una asistencia adecuada", pero "en la actualidad sólo hay uno con esa dedicación".

La causa es que "la consejera de Salud", María Martín, "ha decidido destinar al resto de anestesistas a reducir las listas de espera quirúrgicas, lo que ha supuesto el colapso de la unidad del dolor".

"El Gobierno regional debe actuar con diligencia aumentando la plantilla de anestesistas en este servicio y reforzando, a su vez, las del personal de enfermería", ha aseverado.

Ha sumado que "para acceder a la Unidad del Dolor solo se nos puede derivar desde otro especialista, lo que añade meses de espera desde que se acude al centro de salud".