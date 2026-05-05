María Isabel Vitoria Díez, nueva directora general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua del Gobierno riojano - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de María Isabel Vitoria Díez como directora general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua.

Díez es personal de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja desde 2013 y ha desarrollado actividades ligadas a la producción agraria en materia de producción ecológica, gestión sostenible de insumos, contaminación difusa de las aguas por nitratos de origen agrario, elementos clave en la agricultura actual para la transformación hacia un modelo de producción basado en la economía circular en favor de la salud del suelo, el agua y el medio ambiente.

La nueva directora general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua es Ingeniera Técnico Agrícola en Industrias Agrarias y Alimentarias por la Universidad de La Rioja (1997-2001) e Ingeniera Agrónoma (2001-2004) por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma (ETSEA) de Lérida.

Del mismo modo, María Isabel Vitoria Díez es vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de La Rioja desde el año 2011.